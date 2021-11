Zia Cri è tornata, dopo l’operazione è in gran forma accanto ad Antonella Clerici

Come promesso da Antonella Clerici l’albero di Natale è già addobbato nello studio di E’ sempre mezzogiorno, dietro la sorpresa di oggi: Zia Cri è tornata. E’ al settimo cielo la Clerici, tutto prosegue per il meglio sia nella cucina del suo programma del mezzogiorno che il venerdì sera, già con la prima puntata di The Voice Senior. Più di tutto però oggi la rende felice il ritorno nel bosco di Zia Cri. Lei è un vero pilastro di E’ sempre mezzogiorno, è la governante che risolve sempre i piccoli problemi e disastri in cucina, una cucina che conosce davvero in ogni angolo e cassetto. Non sono mancate solo le sue ricette veloci e semplici ma è mancato il suo buon umore, sono mancati i suoi sorrisi e anche le sue verità lanciate con leggerezza ma che arrivano a tutti a casa.

Zia Cri è tornata ed è in gran forma

Dietro l’albero di Natale spunta Cristina Lunardi, sta benissimo, è in gran forma, ha anche perso un po’ di chili. Arriva di corsa accanto alla conduttrice che l’accoglie spiegando che ha avuto un problema di ernia con conseguenti fastidi allo stomaco. Un’operazione per niente banale, un intervento importante ma tutto è andato nel modo migliore e si vede, Cristina Lunardini è deliziosa.

Ad assisterla ci sono tutti, almeno per oggi Zia Cri resta seduta tranquilla con tutti gli amici e ospiti del giorno. Si gode lo spettacolo ed arriva subito per lei l’infermiere; ovviamente è Alfio, forse non c’è molto da fidarsi ma solo da sorridere.Cristina Lunardini è tornata nello studio di E’ sempre mezzogiorno giusto in tempo per le ricette di Natale. Mancano poche settimane alle festività natalizie e Antonella Clerici non vede l’ora di cucinare di tutto per le vigilie e i gran giorni di festa.

