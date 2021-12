Ascolti mosci al mercoledì sera: male Tutta colpa di Freud, bene Chi l’ha visto

Nè vincitori nè vinti, si esce sconfitti a metà, potremmo parafrasarla con questa strofa di una canzone di Arisa, l’analisi auditel di questa mattina. Ascolti davvero inguardabili quelli del primo dicembre, deludenti su tutta la linea. Mercoledì scorso Rai 1 celebrava i 30 anni della morte di Freddie Mercury con 5 milioni di spettatori davanti alla tv per Bohemian Rhapsody, questa settimana non fa neppure la metà degli ascolti con il film scelto per il prime time del primo dicembre. E non va meglio a Canale 5 che voleva continuare sulla scia delle fiction viste in questi due mesi, con meno 3 milioni di spettatori ma che non riesce a fare oltre i 2,5 milioni di spettatori. Certo vince la serata, per un soffio, ma si può davvero essere soddisfatti di quei numeri con una serie come Tutta colpa di Freud, sulla quale si puntava moltissimo? Forse no, forse si. Di questi tempi a quanto pare, passare da 5 milioni di spettatori a 2, è normale.

Ci spiace invece il risultato non troppo esaltante portato a casa dalla serie Mare fuori che insieme a Il Cacciatore, a nostro modesto avviso, è una di quelle serie che meriterebbero di fare ascolti su ascolti; e invece nello scellerato palinsesto di Rai 2, paga davvero per le scelte distruttive che sono state prese nell’ultimo anno e mezzo. Un peccato perchè quando si hanno dei prodotti del genere, bisognerebbe spingerli in modo diverso. A questo punto ci verrebbe da pensare che la serie, se andasse in onda anche in un periodo moscio su Rai 1, farebbe più ascolti e avrebbe magari anche una vetrina diversa. Perchè non pensarci? Potrebbe essere un esperimento interessante…

Ma torniamo ai dati di ascolto del primo dicembre 2021, con i risultati di queste sfide parecchio deludenti.

Gli ascolti del primo dicembre 2021: ecco i dati auditel

Su Canale5 il debutto di Tutta Colpa di Freud – La Serie ha incollato davanti al video 2.592.000 spettatori con uno share del 12.6%. La serie fa vincere di pochissimo, la serata a Canale 5.

Secondo posto per Rai1 con Tutto il mio folle amore visto da 2.499.000 spettatori pari all’11.8% di share. Terzo gradino del podio per Federica Sciarelli. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è visto da 1.928.000 spettatori pari al 10.1%

Su Rai2 Mare Fuori 2 ha interessato 1.198.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Tomorrowland – Il mondo di domani ha raccolto 1.043.000 spettatori (5.2%).. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 662.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è L’Arena registra 914.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 X Factor – Live Show segna 306.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è seguito da 329.000 spettatori pari all’1.5%.

