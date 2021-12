Iva Zanicchi addio Ballando con le stelle: va ko

Non è Ballando con le stelle senza medical drama e dopo il coronavirus, il malore di Andrea Iannone in diretta e mille altri acciacchi ecco un altro momento da superare per il programma di Rai 1. Iva Zanicchi infatti avrebbe dovuto essere una delle protagoniste della prima semifinale del programma, in onda domani sera su Rai 1, ma come ha documentato lei stessa sui social, molto probabilmente non ci potrà essere. La cantante infatti, che doveva esibirsi come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, si è fatta male al piede. Su instagram ha postato un video della sua visita medica, un consulto con il dottore che ha confermato che ci sarà bisogno di fare approfondimenti per capire che cosa è successo. Probabilmente il piede non è rotto ma c’è sicuramente bisogno di tanto riposo e di certo non si potrà ballare!

Iva Zanicchi ko : piede fasciato sui social

Attende di sapere che cosa le è successo ma intanto mostra il suo dolore con un video sui social. Si chiude con un altro ko l’anno orribile di Iva Zanicchi che si, è grata perchè ci sono state tante cose belle per lei, ma anche tante difficoltà da superare e questo infortunio al piede è l’ennesima cosa che non avrebbe voluto le capitasse.

“Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male!” ha scritto la cantante sui social postando il video della sua visita medica. Quasi impossibile quindi pensare che Iva possa essere a Roma per Ballando con le stelle, anche solo per stare seduta al centro della pista nel ruolo di ballerina per una notte! Ce lo dirà comunque Milly Carlucci che dovrà correre ai ripari, cercando un altro BIG da portare sulla pista di Ballando con le stelle.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".