Uomini e Donne e Amici 21 si fermano l’8 dicembre

Cambia la programmazione di Canale 5 per la giornata dell’Immacolata. Come di consueto infatti, i programmi di Maria de Filippi nei giorni di festa non vanno in onda! L’8 dicembre 2021 quindi non ci sarà la classica puntata di Uomini e Donne in onda alle 14,45 e non vedremo neppure Amici 21. Sono gli unici due programmi che si fermano oggi. La programmazione di Canale 5 resta infatti quasi del tutto invariata. Come avrete potuto vedere già questa mattina sono in onda Mattino 5, Forum. Vedremo poi le amate soap di Canale 5, Beautiful e Una vita. Nel pomeriggio di Mediaset ci sarà spazio anche per Love is in the air e torna anche Pomeriggio 5 in diretta con Barbara d’Urso. Saltano invece Uomini e Donne e Amici. Al posto dei due programmi di Maria de Filippi su Canale 5 andrà in onda il film natalizio Operation Christmas per respirare già aria di festa!

Uomini e Donne e Amici torneranno regolarmente in onda da domani come sempre nella loro classica collocazione. A proposito della programmazione del pomeriggio di Canale 5 vi ricordiamo che oggi invece sarà possibile vedere una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6 dopo il film di Natale.

Uomini e Donne non va in onda: grande attesa per la fine del trono di Andrea Nicole

Inutile dire che le puntate di Uomini e Donne di questa e della prossima settimana sono attesissime. Non tutti forse hanno letto le anticipazioni, anche se sui social si è parlato moltissimo di quello che è accaduto. In ogni caso molto presto vedremo la scelta di Andrea Nicole che stupirà davvero tutti, e non in positivo. L’appuntamento quindi con Uomini e Donne è per domani su Canale 5 e anche Amici torna sempre domani alle 16,10 mentre oggi o domani sera dovrebbe essere registrata la puntata che vedremo poi domenica pomeriggio. Come sempre vi terremo aggiornati!

