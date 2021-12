Tutta colpa di Freud è un flop per Mediaset: ascolti da dimenticare

Doveva essere il mercoledì sera della rinascita quello di Canale 5 con le nuove fiction. Dopo i buoni risultati portati a casa da Luce dei tuoi occhi e da Storia di una famiglia per bene, arriva però il primo stop per Mediaset. Il pubblico ha bocciato in tutto e per tutto la serie Tutta colpa di Freud. Troppo moderna per il pubblico di Canale 5? Troppo ben scritta? Troppo recitata bene? E chi lo sa. E’ sempre difficile capire i gusti di un pubblico che per anni ha fatto indigestione di pane e Segreto . Detto questo, lo ripeteremo fino alla noia: una serie tv che punta a un certo target deve essere accompagnata anche da altro. Ad esempio da una partenza dignitosa alle 21,30. Perchè se la prima serata inizia alle 22, anche i più giovani sono già al secondo episodio della loro serie preferita su Netflix. E se punti a un target diverso, bhè, devi cambiare comunque qualcosa. Alla fine la seconda puntata di Tutta colpa i Freud scende clamorosamente sotto i 2 milioni di spettatori, viene battuta anche da Rai 3 con Rai 2 che si avvicina pericolosamente. Un disastro dal punto di vista degli ascolti per Canale 5. Vince senza troppa difficoltà Rai 1 con il film per tutta la famiglia, Remì.

Ma vediamo nel dettaglio i dati relativi agli ascolti di ieri, 8 dicembre 2021.

Gli ascolti della prima serata: i dati dell’8 dicembre 2021

Medaglia d’oro nella serata di ieri per Remi film che ha appassionato 3.137.000 spettatori pari al 15.1%. Medaglia d’argento per Federica Sciarelli. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione di 8 minuti: 1.387.000 – 5.8%).Bronzo per Claudio Bisio e company. Su Canale 5 Tutta Colpa di Freud ha raccolto davanti al video 1.795.000 spettatori pari al 9.3% di share.

Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.313.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Guardiani Della Galassia Vol. 2 ha intrattenuto 1.018.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 582.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.091.000 spettatori con uno share del 6.6%. Su Tv8 X Factor segna 432.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 305.000 spettatori con l’1.4%.

