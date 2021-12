A Uomini e Donne c’è un nuovo tronista e non è una sorpresa

E’ stata registrata ieri la scelta di Roberta Giusti e la bella tronista ha scelto l’uomo che le ha rubato il cuore. Come potrete immaginare, dopo la puntata di Uomini e Donne di ieri, era quindi necessario che sul trono ci fosse almeno un altro tronista o una tronista, visto che il buon Matteo Ranieri era rimasto in solitaria. Stando alle anticipazioni che vengono date in rete dalle talpe del Vicolo delle News, proprio ieri, ci sarebbe stata anche la presentazione del nuovo tronista. Che in realtà di nuovo ha molto poco essendo un volto conosciuto del programma. Nessuna sorpresa, perchè chi segue Uomini e Donne aveva già intuito che ci sarebbe stata questa svolta. Quando si entra nelle grazie di Maria de Filippi si sa, tutto può succedere, anche aspettarsi di avere la proposta di un trono, dopo una mancata scelta.

Uomini e Donne anticipazioni: è Luca il nuovo tronista

Chi ha seguito il percorso di Roberta a Uomini e Donne ha anche avuto certamente modo di notare come Maria de Filippi fosse molto interessata a Luca. E si sa che quando Maria prende in simpatia qualcuno, alla fine farà tutto un percorso nel programma. Che poi i motivi per i quali Maria ha trovato così tanto amabile Luca, che non riesce a mettere in piedi neppure una frase tutta in italiano, e ha snobbato sin dall’inizio il povero Samuele ( praticamente il principe azzurro che ogni ragazza vorrebbe incontrare sulla sua via) resterà un ignoto mistero. Ma va bene anche così, visto che alla fine Samuele, la donna di cui si era innamorato, l’ha conquistata. Ed era innamorato di Roberta anche Luca, così tanto innamorato che non appena Maria gli ha proposto di diventare tronista, ha accettato. Non è nè il primo nè l’ultimo per cui avanti il prossimo!

