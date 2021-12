A Uomini e Donne anche Roberta ha fatto la sua scelta: le anticipazioni

E anche per Roberta Giusti è arrivato il momento di fare la sua scelta. Lo aveva annunciato qualche giorno fa che sarebbe arrivato presto il momento del gran finale e così nella registrazione della puntata di ieri di Uomini e Donne, anche la Giusti ha deciso di mettere fine al suo percorso, arrivando a scegliere il ragazzo che le ha rubato il cuore. E’ stato un percorso lungo, da settembre a oggi, anche se alla fine sono state solo due le persone che hanno messo in crisi, in modo positivo ovviamente, la tronista. Da un paio di mesi infatti, Roberta ha scelto di uscire solo con Samuele e Luca e alla fine, proprio tra loro c’era la sua scelta. Negli ultimi mesi il pubblico si è diviso, non riuscendo a capire chi alla fine Roberta avrebbe scelto. C’era chi pensava fosse più vicina a Luca, c’era chi vedeva in Samuele il fidanzato perfetto. Chi sarà la persona giusta per Roberta? Lo scopriamo nelle anticipazioni: eccole per voi.

Uomini e Donne anticipazioni: Roberta ha fatto la sua scelta

Non conosciamo ancora molti dettagli sulla scelta di Roberta, che probabilmente potrebbe persino non andare in onda prima di Natale ( ci auguriamo per lei che ce la faccia a vedere le puntate, perchè altrimenti dovrebbe passare in reclusione senza poter stare pubblicamente con la sua scelta, le feste). Sappiamo però che alla fine Roberta ha scelto Samuele! I due sulla carta sono sembrati sempre prefetti, e anche Samuele non ha mai fatto un passo falso con la tronista, ci auguriamo quindi che anche nelal vita reale, il giovane toscano sia proprio come quello che ha dimostrato di essere in questi mesi. Un ragazzo dolce, premuroso, attento. Un uomo che si è sempre preso cura di Roberta, mettendo da parte il suo ego, senza fare sceneggiate, senza fare avanti e indietro. Un ragazzo come davvero ce ne sono pochi. Auguriamo a Roberta e a Samuele davvero tutto il meglio!

Vi ricordiamo che Uomini e Donne andrà in onda fino a mercoledì per poi prendersi una pausa natalizia!

