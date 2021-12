Stasera la finale di Ballando con le stelle 2021: chi vincerà? Diamo i voti

Andrà in onda questa sera la finalissima di Ballando con le stelle 2021! E non potevano mancare le nostre pagelle in vista della finale, con qualche pronostico su come potrebbe andare a finire. Chi vincerà questa sedicesima edizione del programma? Difficile a dirsi perchè molto dipenderà dalla sfide che vedremo e anche dai voti che saranno conteggiati, tra giuria e televoto. Tutto potrebbe accadere ma è chiaro che ci siano delle coppie che meritano la vittoria più di altre! Iniziamo dalle nostra pagelle e ovviamente, facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa super edizione di Ballando con le stelle che ci ha tenuto compagnia, a suoi di musica e passi di danza, da quasi tre mesi!

Milly Carlucci e tutti i protagonisti di Ballando con le stelle ci aspettano oggi, 18 dicembre 2021 sulla pista. Appuntamento su Rai 1 come sempre alle 20,35 dopo il TG1. E ora anche noi, palette in mano, diamo i voti.

Ballando con le stelle 2021 la finalissima: chi vincerà?

Chi alzerà la coppa al cielo? Lo scopriremo solo questa sera ma intanto ecco i nostri voti con le pagelle di Ultime Notizie Flash.

Le pagelle di UNF a poche ore dalla finale di Ballando con le stelle 2021

Valeria Fabrizi e Filippo Giordano meriterebbero senza dubbio di vincere. L’attrice, dopo una prima puntata sottotono, è stata sempre una delle migliori in pista e ha stupito per energia, carisma, sensualità, voglia di fare. E sarebbe un bellissimo esempio se davvero, alla sua età riuscisse a portare a casa la coppa. Che non merita, sia chiaro, per il numero scritto sulla sua carta di identità ma perchè è stata, senza nessun dubbio, una delle migliori di questa edizione. Una edizione che tra l’altro, va detto, ha visto il predominio assoluto delle donne. Per Valeria, voto 9,5

Un’altra concorrente di Ballando con le stelle 2021 che merita la vittoria è senza dubbio Sabrina Salerno. Ha dato tutto quello che poteva dare, sulla pista e fuori dalla pista. Ci ha mostrato tutti i suoi lati, anche quelli più nascosti, e tecnicamente, è probabilmente una delle migliori di sempre nel programma di Rai 1. Samuel Peron, merita davvero la vittoria. Per Sabrina, voto 9,5

Morgan era partito alla grande al fianco di una ispiratissima Alessandra Tripoli; si è perso poi, purtroppo, strada facendo, dietro le polemiche sterili, lasciando un ricordo sporcato di questa sua partecipazione a Ballando con le stelle. A differenza di quanto fatto in passato, è arrivato in modo dignitoso fino alla fine. Ma viste le premesse, da lui ci aspettavamo davvero molto ma molto di più perchè nei primi appuntamenti aveva dimostrato di essere un artista vero. Peccato. Per Morgan, voto 8–

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina hanno pagato un inizio sottotono, forse per la paura di Federico di essere giudicato. Ha messo da parte l’amatissimo Federico Fashion Style ma ha fatto malissimo, perchè quella è la sua essenza e quando lo ha capito, e ha tirato fuori quello che tutti conoscono, il boss del salone delle meraviglie, che si diverte, scherza ed è il re della festa, oltre che un grandissimo lavoratore, ecco che il Lauri ha saputo conquistare anche chi non lo conosceva fino in fondo. In pista è stato strepitoso. Si è messo in gioco, ha fatto qualsiasi cosa e ha preso sul serio come non mai, questa avventura nel programma di Rai 1. Potrebbe vincere? Ha milioni di fan sui social, potrebbe accadere anche questo. Per Federico, voto 9

Arisa e Vito Coppola sono partiti alla grande mostrando un lato della cantante inaspettato; poi hanno cercato di soddisfare le richieste della giuria, hanno preso altri percorsi, forse si sono anche persi dietro a cose che li hanno allontanati dal ballo. E in tutta onestà, quella che ci sembrava essere una predestinata, una vincitrice certa, si è persa nel corso delle puntate. Arisa senza Vito Coppola, sarebbe stata altrettanto osannata? Perchè la vera rivelazione di questa edizione di Ballando, è davvero Vito, un talento spaventoso, un maestro che non si è fatto mettere in ombra da nessuno e che ha portato tante cose nuove e belle sulla pista di Ballando, anche grazie ad Arisa. Per Arisa, voto 8,5

Per Bianca Gascoigne non possiamo che alzare una paletta con voto 10. Lei e Simone di Pasquale sono stati ingiustamente buttati fuori , hanno dovuto aspettare la puntata del ripescaggio ai box ma si sono fatti trovare più che pronti. A Ballando hanno portato la loro anima, la loro bravura, tutto il talento di Bianca, insieme a Sabrina, certamente la migliore di questa edizione e forse tra le migliori di tutte le edizioni di Ballando con le stelle viste su Rai 1. La vittoria la merita lei, la merita anche Simone, che probabilmente il prossimo anno lascerà il programma, almeno la pista ma forse non la famiglia di Rai 1. Ha ragione Selvaggia Lucarelli quando dice che se avesse parlato meglio l’italiano, sarebbe stata senza dubbio la vincitrice dalla prima puntata. Ma Bianca ci ha conquistato anche per questo, oltre che per le sue doti di ballerina. Merita senza dubbio la vittoria.

Il nostro podio ideale come avrete capito vede Bianca al primo posto seguita da Sabrina Salerno e Valeria Fabrizi, al terzo posto Federico Lauri. Vedremo stasera che cosa succederà!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".