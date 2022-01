Concerti in tv a Capodanno su Rai 2 il concerto da Vienna

Sarà anche quest’anno un primo dell’anno molto particolare. Gli italiani possono muoversi, fare festa, andare in vacanza, pranzare in famiglia, a differenza di quello che succedeva un anno fa. Ma la situazione resta sempre seria e preoccupante; saranno milioni gli italiani che passeranno il Capodanno in casa in quarantena o malati a causa del covid e la musica di Capodanno potrebbe essere di compagnia a qualcuno di loro. Come sempre anche quest’anno la Rai regala gli imperdibili concerti di Capodanno. Su Rai 2 il primo gennaio 2022 andrà in onda il Concerto da Vienna.

Concerti di Capodanno in tv: Capodanno da Vienna su Rai 2

Anche quest’anno si torna a fare musica, si torna allo spettacolo da Vienna. E’ il grande direttore d’orchestra argentino-israeliano Daniel Barenboim il protagonista del Concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna, che Rai Cultura propone sabato 1° gennaio alle 13.30 in prima visione su Rai2 e in replica su Rai5 alle 21.15.



Il Maestro Barenboim, che nel 2022 compirà ottant’anni, non dirigeva il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker dal 2014. Per l’occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, proporrà anche brani di Carl Michael Ziehrer e Joseph Hellmesberger Jr. alla loro prima esecuzione all’interno di un Concerto di Capodanno da Vienna. Vi auguriamo di passare un primo dell’anno in serenità.

