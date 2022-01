Da Noi a Ruota Libera, tra gli ospiti anche Diana del Bufalo: è polemica

Inizia il nuovo anno con qualche polemica prima della messa in onda di Da Noi a Ruota Libera. Nella puntata in onda oggi, 2 gennaio 2021 infatti, tra gli ospiti ci sarà anche Diana del Bufalo, secondo il comunicato stampa ufficiale diramato dalla Rai. Per molti spettatori però, la scelta di dare spazio in tv a una persona che via social ha sbeffeggiato tutte le persone che si sono vaccinate, facendo ironia sui vaccini e usando delle parole non proprio belle nei confronti di chi crede nella scienza, non sarebbe la cosa migliore da fare in un periodo così delicato. L’attrice un paio di giorni fa è finita nel centro di una polemica potentissima iniziata a seguito di una diretta, durante la quale aveva detto di non essersi vaccinata. Diana poi, aveva spiegato di non averlo fatto perchè ha dei problemi al cuore e il suo medico di base le aveva detto di aspettare. Ma viste le parole dell’attrice, che ha anche puntato il dito contro i giornalisti, chi deve scrivere di queste vicende, con molta attenzione e dedizione, si è messo a cercare in rete tutti i video tramite i quali l’ex volto di Amici, si prendeva gioco di chi ha scelto di farsi il vaccino. Non quindi “un cuore ballerino” ma una libera scelta, quella della Del Bufalo. Ed è questo il motivo per il quale, molti si chiedono come si possa dare spazio, in tv, a una persona che si beffa di milioni di italiani.

Ci sarà? Non ci sarà? L’attrice doveva essere certamente presente per parlare del nuovo film di cui è protagonista al cinema e del musical che la vedrà impegnata dal 7 gennaio ( ci si chiede tra l’altro perchè una attrice possa lavorare in teatro facendo solo dei tamponi mentre chi sceglie di andare come pubblico, deve avere il super green pass, ed essere quindi vaccinato o guarito). Vedremo se ci sarà modo di ascoltare anche le sue parole su quello che è successo in questa settimana…

Da noi a ruota libera: gli ospiti di oggi 2 gennaio 2022

Ovviamente ci saranno anche altri ospiti nello studio di Rai 1. Tra gli altri ascolteremo anche una intervista a Carlo Conti. E poi ancora nello studio di Francesca Fialdini arriveranno anche Red Canzian e Sergio Friscia. Darà una puntata per festeggiare l’inizio di un anno ricco di aspettative e di piccoli e grandi sogni da realizzare. Bisognerà quindi capire se si tratterà di una puntata in diretta o registrata, da questo potrebbero dipendere molte cose. Staremo a vedere!

