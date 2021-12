Diana Del Bufalo non è vaccinata: “Vi spiego tutto con massima limpidità”

Ricoperta dagli insulti perché non vaccinata Diana Del Bufalo ha voluto spiegare il motivo della sua scelta. L’attrice ha confidato i suoi problemi di salute, ha spiegato di avere dato ascolto al suo medico di base. Racconta tutto con chiarezza, ha dovuto farlo dispiaciuta per gli attacchi ricevuti ma lei il vaccino non ha potuto farlo, spaventata evidentemente dai consigli del medico. Nessuno può sostituirsi ad un medico, nessuno può conoscere i problemi di salute di un altro e Diana Del Bufalo se non ha fatto il vaccino ha avuto le sue giuste motivazioni, quelle che spiega aggiungendo che come sempre è limpida. Non ha nulla da nascondere, è solo dispiaciuta che ci sia chi cerca di fare passare la sua scelta in modo diverso.

Diana Del Bufalo rinuncia al vaccino per problemi al cuore

E’ questa la motivazione, un problema di salute. Diana Del Bufalo aggiunge che non è niente di grave ma confida che ha un cuore ballerino che tiene sempre sotto controllo.

“Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like” è questo che le dispiace più di tutto, che la sua scelta venga distorta.

“Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque o monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto – e aggiunge – Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".