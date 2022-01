Mietta in lacrime per la lettera di suo figlio ricorda la separazione dal marito

La lettera del figlio di Mietta commuove la cantante. Aveva promesso di non piangere durante l’intervista a Verissimo ma le parole di Francesco la commuovono. Mietta prende la lettera sul tavolino, la legge: “Ci sono state molte complicazioni però ti devo ringraziare” e suo figlio parla di questo ultimo anno così difficile. La sua mamma però c’è sempre stata e l’ha sempre aiutato e compreso. Il figlio di Mietta ha solo 11 anni ma scrive: “Mi fa piacere essere parte della tua vita” ed è su questa frase che l’artista si scioglie, piange e confida: “Credo che ognuno di noi debba sentirsi parte della vita di chi ama. La condivisone è la forma più bella d’amore e molto spesso la dimentichiamo perché diamo sempre per scontato tutto. Credo sia l’essenza dell’esistenza”.

Mietta a Verissimo racconta dell’ex marito, della separazione

Suo figlio nella lettera parla di difficoltà ed è Mietta a raccontare che è separata dal padre di Francesco. Racconta che quando lei il marito si sono lasciati il figlio doveva frequentare la prima elementare e da Milano Mietta ha pensato che fosse giusto cambiare città ma si è poi resa conto che il piccolo non era felice, era molto provato, ha così fatto di nuovo i bagagli ed è tornata indietro, a Milano.

Oggi Mietta ha un bellissimo rapporto con il suo ex marito ma non è stato semplice all’inizio perché credeva nella famiglia, nell’amore per sempre. “Io mi commuovo tutte le volte a pensare quanto sia bravo come padre perché nonostante non siamo più insieme lui è molto presente” e Francesco è un bambino felice.

Spiega anche perché non ha ancora fatto il vaccino, non è no vax, ha solo avuto tanta paura ed è per questo che a Ballando con le Stelle non è riuscita a farsi comprendere. E’ stata fraintesa, farà il vaccino ma non sa se sia giusto lo faccia anche Francesco.

