5 donne a Sanremo 2022: le 5 co-conduttrici scelte di Amadeus

Manca ormai pochissimo alla prossima edizione del Festival di Sanremo. E visto che nelle ultime ore, i nomi delle signore al fianco di Amadeus, iniziavano a trapelare, il direttore artistico del Festival ha scelto di dare l’annuncio ufficiale direttamente dal TG1. Prima di dare la notizia succulenta tanto attesa, Amadeus, ha reso omaggio a David Sassoli, con un breve saluto. E poi è passato alla mini lista delle 5 donne che saranno al suo fianco nelle 5 serate del Festival. Ricordiamo che Sanremo 2022 prenderà il via il primo febbraio su Rai 1. Cinque serate, anche quest’anno e cinque donne che si alterneranno sul palco dell’Ariston. Cinque co-conduttrici ha spiegato Amadeus, prima di fare i nomi delle donne che saranno al suo fianco. Cinque attrici, diverse tra loro ma sicuramente, scelte per un motivo che Amadeus, renderà noto nei prossimi giorni, quando capiremo in che direzione va il suo terzo Sanremo.

Le 5 donne per Sanremo 2022: i nomi

“Una vera icona del cinema italiano” così ha presentato la prima delle signore a Sanremo 2022. Parliamo di Ornella Muti che sarà al fianco di Amadeus in questa edizione del Festival. Da una grandissima del cinema italiano a una giovanissima attrice che ha al suo attivo film come Il professor Cenerentolo e la serie Suburra, parliamo di Lorena Cesarini. Sarà al fianco di Amadeus nella seconda serata, quella del mercoledì: “Porterà la sua energia sul palco” ha detto il conduttore del Festival. Passiamo alla terza serata: al fianco di Amadeus, ci sarà Drusilla Foer, descritta come pungente dal conduttore. Per chi non la conoscesse, Drusilla Foer è un personaggio web pensato, ideato e inventato dalla straordinaria mente di Gianluca Gori, il suo alter ego. Drusilla, è una nobildonna fiorentina molto nota al pubblico per le sue numerose apparizioni televisive, sui social e anche cinematografiche. Di recente l’abbiamo vista anche sul palco del Maurizio Costanzo Show o nello studio di Oggi è un altro giorno. “Per la serata di venerdì la vera rivelazione di questa stagione televisiva” ha detto Amadeus . Come anticipato da diversi giornali, il nome è quello di Maria Chiara Giannetta.

A chiudere il Festival di Sanremo sarà invece l’amatissima Sabrina Ferilli. Per lei un grande ritorno sul palco dell’Ariston. Avremmo sperato di vederla in una conduzione tutta femminile al fianco di Maria de Filippi ma intanto ci accontentiamo anche così! “Gran finale sabato con una delle attrici più amate dal pubblico italiano, bellezza, talento e simpatia è Sabrina Ferilli” ha detto Amadeus. Queste quindi le cinque co-conduttrici di Sanremo 2022.

