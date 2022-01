A Uomini e Donne Diego rivuole Ida ma lei lo gela: nessuna possibilità

Il ritorno di Diego a Uomini e Donne non era stato accolto nel migliore dei modi e le critiche, anche da parte del pubblico a casa, non erano mancate. Mentre Ida Platano è sempre stata presente nel programma, anche dopo la fine della loro storia, Diego si era preso una pausa. Passate però le feste di Natale, il romano ha deciso di rientrare in trasmissione. Nel suo cuore c’è ancora Ida? E’ una domanda alla quale oggi, il bel cavaliere, ha voluto dare una risposta. Ha spiegato che in questi giorni in cui è stato da solo, non ha smesso di pensare a Ida, al fatto che spesso avessero progettato insieme anche dei giorni da trascorrere insieme per le feste. Diego, interpellato da Maria de Filippi nella puntata di Uomini e Donne di oggi, ha spiegato quello che prova oggi e quello che sente, quando guarda Ida. “Io mi sono reso conto che anche lei mi guarda, mi sembra che forse i toni si sono distesi, forse non è più arrabbiata come prima, non posso nascondere di averla pensata” ha detto Diego che pensa di poter avere un’altra occasione…

Uomini e Donne News: tra Diego e Ida ci sarà un riavvicinamento?

Diego quindi ha pensato che questi sguardi potessero avere un significato, magari anche per Ida. Ma la Palatano ha subito spiegato che non ha nessuna intenzione di pensare a una nuova possibilità da dare a Diego e che per lei il capitolo si è chiuso e non ci sono porte da riaprire. Ida è sembrata perentoria nella sua risposta, per cui possiamo immaginare che realmente, questa storia si sarà chiusa in questo modo. Per Diego invece, ha ancora senso stare in un programma, se è ancora innamorato o comunque legato a un’altra donna?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per capire che cosa succederà. Una cosa è certa, in questa edizione di Uomini e Donne, a parte rare eccezioni, nessuno dei protagonisti sembrava essere realmente interessato a trovare un compagno/compagna e la cosa si è vista…

