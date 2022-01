Federico Quaranta è stato male. Antonella Clerici dedica la puntata agli insegnanti

E’ da un po’ che non vedevamo Federico Quranta in tv collegato con Antonella Clerici; oggi è tornato e quando la conduttrice gli chiede come sta lui risponde “Abbastanza bene”. Nella voce di Quaranta si nota un leggero affanno e lui racconta che è stato in vacanza con la famiglia, voleva che sua figlia, che ha tre anni, vedesse la neve. Lì hanno preso il Covid e Federico ha dovuto attendere il tampone negativo. Non dice altro, continua a fare il suo lavoro con la passione e la professionalità di sempre. In poche parole Federico Quaranta ha liquidato l’argomento Covid, un atteggiamento che per l’ennesima volta denota la sua professionalità e la voglia di evitare che a E’ sempre mezzogiorno cali la tristezza. L’obiettivo è sempre quello di portare allegria e di vivere tutto con un po’ più di leggerezza. E’ Antonella Clerici sul finire del collegamento che si raccomanda e gli dici di rimettersi perché lo sente ancora affaticato. Ancora una volta Federico Quaranta minimizza: è colpa delle temperature, prima il sole, poi il freddo: “E’ la difficoltà di chi lavora all’aperto”.

Antonella Clerici: “Si sta vivendo un momento complicato”

“Si sta vivendo un momento complicato e pensavo alle scuole e agli insegnanti sballottati tra contagi, dadi e quarantene” è con questa riflessione che la Clerici inizia la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Dedica la puntata agli insegnanti e cita le parole che ha ascoltato da Carlo Verdone.

“Bisognerebbe avere più rispetto per queste persone che sono gli allenatori dei giovani di domani” ed è ancora la conduttrice a ricordare che i giovani stanno pagando le conseguenze di questo periodo: “I nostri giovani sono sotto pressione, isolati e hanno tanti problemi non solo per la scuola ma anche per la socializzazione tra di loro”. Ognuno può fare in modo che questo periodo passi presto, con la responsabilità.

