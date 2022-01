Il regalo di Tina a Gemma la manda su tutte le furie: “Sei squallida”

E anche oggi Tina Cipollari ci ha regalato la classica dose di show a Uomini e Donne. Lo ha fatto facendo recapitare nello studio di Canale 5 una torta a strati dal tema mummia cactus per Gemma Galgani ma non solo. L’opinionista di Uomini e Donne infatti non si è limitata solo alla torta con il numero 75 ( aggiungendo a quanto pare qualche annetto all’età reale di Gemma) ma le ha anche scritto una filastrocca niente male. E poi l’ha omaggiata con un regalo speciale che però Gemma non ha voluto condividere con il pubblico. Mentre la filastrocca è stata mostrata al pubblico, e letta anche da Maria de Filippi, fino a quando non è diventata troppo volgare, nessuno ha invece avuto modo di vedere il regalo che la Cipollari ha pensato per Gemma. Abbiamo solo un indizio per capire di che cosa si tratti: è stato comprato dal fruttivendolo. Ma che cosa era?

Il regalo di Tina Cipollari a Gemma Gelgani

Non possiamo avere certezze sul regalo che Tina ha fatto a Gemma ma, conoscendo il “mood” della Cipollari possiamo pensare che si sia trattato di un bel chilo di zucchine o di cetrioli. Concordate con noi?

Anche i telespettatori sui social si sono scatenati alla ricerca dell’indizio utile per sapere che cosa ha comprato Tina in occasione del compleanno di Gemma e non sono mancati i commenti su Twitter.

Gemma ovviamente non ha preso benissimo il dono che Tina le ha fatto e non ha gradito neppure la scelta di omaggiarla con una torta che sembrava una bara, più che un dolce di compleanno. Non si è limitata quindi a non scartare il regalo ma ha reagito in modo scomposto a quanto stava accadendo in studio, dando anche della squallida a Tina per quello che aveva fatto. “Io sono squallida? Sono andata a farti una torta, ti ho scritto una poesia, ti ho comprato un regalo al fruttivendolo e io sarei squallida?” ha detto Tina.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".