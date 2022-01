Quarto Grado stasera non andrà in onda: spazio alla politica

Cambia la programmazione di Rete 4 per il 28 gennaio 2022. In queste ore di grande agitazione, che potrebbero segnare anche la nomina del nuovo presidente della Repubblica alla sesta votazione, Mediaset sceglie di seguire in diretta con uno speciale dedicato alle votazioni, quello che accadrà. Per questo motivo, salta la puntata di Quarto Grado prevista per il 28 gennaio 2022. Se il covid non ha fermato il programma di Rete 4, con Nuzzi pronto a condurre persino dal balcone di casa sua, non al massimo della forma, la politica cambia le carte in tavola e in questo caso, anche la programmazione di Mediaset.

Quarto Grado non va in onda il 28 gennaio 2022

La notizia del cambio di programmazione arriva direttamente dalle pagine social del programma di Rete 4. Questo il messaggio: “Questa sera #Quartogrado non andrà in onda per dare spazio alle elezioni per il tredicesimo Presidente della Repubblica. Ci rivediamo venerdì 4 febbraio!“.

Il programma di Nuzzi e Alessandra Viero si ferma quindi questa settimana ma andrà in onda, come successo anche negli altri anni, nella settimana di Sanremo. Una serata triste quindi per i #quartograders che seguono sempre con passione il programma di Rete 4.

Al posto di Quarto Grado, andrà in onda una puntata speciale di Quarta Repubblica, con Nicola Porro che sta informando il pubblico della rete già da ore, avendo in mano lo speciale del pomeriggio. Quella del giornalista non sarà una vera e propria maratona, visto che darà la linea a Stasera Italia, il tempo di prendere fiato e poi tornare in onda dalle 21,30 in poi. Mediaset ha scelto di affidare a Rete 4 l’informazione in questa fase per cui era prevedibile pensare che la programmazione, anche in prime time, sarebbe cambiata. Staremo a vedere se le altre reti si adegueranno. Rai 1 cambierà all’ultimo o lascerà in onda la puntata speciale de L’eredità dedicata a Sanremo?

