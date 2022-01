E’ sempre mezzogiorno si veste di Sanremo e Antonella Clerici tifa per i suoi preferiti

A Sanremo stanno per iniziare le prove generali e Antonella Clerici è al suo posto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ha iniziato la puntata di oggi confermando più volte che era in diretta dagli studi di Milano. “I social mi davano a Sanremo 2022, in sostituzione per la prima puntata, invece io sono qui sempre nel mio studio per commentare in diretta e poi da domani sera sui social dal divano di casa” non c’è quindi alcun dubbio, Antonella Clerici non resta nemmeno dietro le quinte del festival di Sanremo, forse per scaramanzia, forse perché davvero lei non è la sostituita individuata nello sfortunato caso Amadeus fosse positivo. Appare un po’ infastidita la conduttrice, le voci insistenti sulla sua presenza al festival non le sono piaciute.

Antonella Clerici fa gli scongiuri per Amadeus

“Faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Amadeus, a Fiorello che come abbiamo visto è arrivato a Sanremo e a Checco Zalone”. Sono loro tre i suoi preferiti al festival. Amadeus è uno dei suoi colleghi più cari, Fiorello è da sempre tra i suoi preferiti in tv e Checco Zalone la fa ridere come pochi con la sua comicità che appare leggera.

“Gli altri parlano di Sanremo e noi cuciniamo per Sanremo” così la Clerici introduce i protagonisti di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Dal risotto di Barzetti alle altre idee dedicate a Sanremo ogni cuoco entra in cucina con la sua canzone sanremese.

Si parla anche di fiori, tutta la puntata è dedicata a Sanremo, c’è come sempre il sostengo di tutta la Rai per lo spettacolo più atteso dell’anno.

“Oggi è San Mattarella!” esclama Antonella Clerici dando un’occhiata al calendario che indica quella di oggi come la 100esima puntata di E’ sempre mezzogiorno. Quello che ha nel cuore Antonella lo riferisce sempre, come ripete ogni volta ne ha occasione.

