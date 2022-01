La Sposa, Serena Rossi svela altro, Antonella Clerici commenta: “Che tragedia”

Quasi 7 milioni di telespettatori per La Sposa e Serena Rossi non potrebbe essere più felice. E’ legatissima al personaggio di Maria, per interpretarlo si è ispirata alla sua amata nonna, è a lei e a tutte le nonne che ha voluto dedicare la fiction che tutti abbiamo seguito ieri sera. Ed è già da ieri sera che Serena Rossi ha iniziato a svelare il dietro le quinte, il set, i momenti di pausa, i suoi video girati in attesa di tornare in scena e calarsi nei panni della meravigliosa Maria. E’ del tutto soddisfatta l’attrice napoletana che ancora una volta ma questa volta con maggiore incisività si conferma una delle migliori. Le anticipazioni avevano già previsto la morte di Italo ma nessuno si aspettava tanto dolore, tante lacrime. Anche Antonella Clerici ha seguito la fiction con un nodo in gola e al post dell’incendio pubblicato da Serena ha commentato: “Che tragedia!”. E’ il commento di tantissimi, è la fine che nessuno voleva, soprattutto in questo periodo.

Serena Rossi ringrazia tutti i telespettatori



E’ spaventoso rivedere quelle immagini, rivivere i momenti dell’incendio. Serena Rossi ha la capacità di cancellare ogni volta il personaggio interpretato la volta precedente. Lei ieri sera era Maria. Giorgio Marchesi straordinario quanto lei. Il finale de La Sposa ha ridato speranza ma la tragedia è rimasta nelle emozioni del pubblico.

Antonella Clerici non commenta spesso fiction o altri programmi televisivi ma quando lo fa è perché apprezza in pieno. Impossibile staccare gli occhi dallo schermo mentre seguivamo l’ultima puntata ma Serena Rossi ha regalato qualcosa in più pubblicando sul suo profilo social un po’ di ciò che accade dietro le telecamere o a telecamere spente. Le immagini al luna park con Italo e Paolino, quelle nel campo di grano, nella camera da letto con il fratello mentre Serena Rossi canta la canzone di Gianni Morandi. Sono immagini che solo Serena Rossi poteva mostrare. Poi arriva il suo grazie a tutti!

