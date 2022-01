Record pazzesco per La sposa: ascolti pari a 7 milioni per l’ultima puntata, è boom

E’ boom di ascolti per l’ultima puntata de La sposa su Rai 1. Serena Rossi e Giorgio Marchesi hanno regalato al pubblico di Rai 1 una delle storie più belle di questa stagione televisiva. Apprezzamenti, numeri, ascolti. Ma anche tante critiche. Non tutti hanno amato La sposa, in particolare quei critici televisivi che da Rai 1 si aspettano sempre serie più moderne in stile Blanca o Doc. Dimenticano però che il pubblico di Rai 1 è fatto anche di persone che amano le storie come quella raccontata ne La sposa, le storie di una Italia che non c’è più ma che è la storia di tante persone che in queste tre settimane magari, rivedendo quelle immagini, hanno pensato a un sacrificio fatto, a un episodio molto simile vissuto. E’ la storia di una fetta di popolazione che negli anni ’60 e ’70 ha lottato proprio come ha fatto Maria. Per la famiglia, per la terra, per la casa. E c’era da aspettarsi quindi, dopo due eccezionali risultati con la prima e la seconda puntata, anche il boom per il finale de La sposa. L’ultima puntata in onda il 30 gennaio 2022 è stata vista da quasi 7 milioni di spettatori. Al momento abbiamo per Rai 1 il miglior risultato del nuovo anno e forse uno dei migliori in assoluto in questa stagione televisiva inizia a settembre. Serena Rossi è stata strepitosa, Giorgio Marchesi altrettanto. Ma tutto il cast in generale è stato amatissimo e odiatissimo dal pubblico che si è scatenato anche sui social per commentare un’ultima puntata ricchissima di colpi di scena.

Gli ascolti del 30 gennaio 2022: è boom per La sposa

La Sposa vola nella prima serata di Rai 1 con spettatori pari al 31.8% di share. Un risultato simile di recente si è visto solo con C’è posta per te al sabato sera.

Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.689.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.017.000 spettatori (4%) e CSI Vegas di 741.000 (3.1%). Su Italia 1 Deadpool 2 ha intrattenuto 996.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.42 alle 22.20, ha raccolto davanti al video 2.527.000 spettatori pari ad uno share del 10.1% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 23.51, interessa a 1.522.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 685.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha segnato il 3.7% con 903.000 spettatori. Su Tv8 Un Amore Inaspettato è la scelta di 298.000 spettatori (1.3%) mentre sul Nove The best of Aldo, Giovanni e Giacomo segna il 2.5% con 547.000 spettatori.

