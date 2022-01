Finale dolce amaro per La sposa: Maria un esempio per tutti

E’ andata in onda ieri l’ultima puntata de La sposa su Rai 1. E come purtroppo era stato rivelato dalle tante anticipazioni che erano circolate in rete, per Maria e la sua famiglia il finale non è stato quello delle storie d’amore da favola anzi. Quando pensava che la sua vita si fosse incanalata sui binari giusti, tutto è cambiato. Purtroppo la presenza di Antonio, un uomo che aveva fatto parte del suo passato, un uomo ossessionato da lei, ha distrutto il sogno d’amore che si era costruita da sola. Era iniziato tutto con un matrimonio per procura, un sacrificio che Maria aveva fatto per la sua famiglia, senza sapere a che cosa stesse andando incontro. E poi tutto era cambiato, in meglio. Perchè lei e Italo si erano scelti, e perchè il piccolo Paolino adorava Maria come fosse la sua mamma. Ma nell’ultima puntata de La sposa, ogni cosa è cambiata, rovinosamente. Il signor Vittorio è morto, Italo ha deciso di andare a lavorare con Vittorio, Maria non si è piegata al volere del suo ex, che pensava di poterla comprare con soldi e gioielli, senza pensare al fatto che la bella calabrese, avesse un cuore…

La drammatica morte di Italo nell’ultima puntata de La sposa

E così prima ancora di poter abbracciare la bambina che Maria aspettava, Italo è drammaticamente morto a causa di un incendio che lo stesso Antonio aveva appiccato per mettere in crisi la famiglia di Maria. Non poteva pensare al peggio certo, ma Italo, per salvare Paolino, ha perso la vita, a causa del fumo entrato nei suoi polmoni. Un momento straziante, che ha portato Maria a perdere quell’uomo che non aveva scelto nel giorno del matrimonio, ma che aveva amato negli anni successivi. Un uomo per lei speciale, con il quale sognava di costruire la sua famiglia.

Il malore di Maria e il ricovero in ospedale

Neppure la famiglia di Maria è stata di aiuto alla donna nel periodo più difficile. A causa di un piccolo incidente con suo fratello Giuseppe, Maria viene portata in ospedale, dove Antonio paga i medici affinchè le diano medicine che non le facciano avere la giusta lucidità. Affida il bambino a Nunzia che nulla può fare però quando suo marito, a causa delle crisi del bambino, non lo vuole più in casa. Il piccolo Paolino viene portato in un istituto per bambini difficili, credendo di esser stato abbandonato da Maria dopo la morte del suo papà.

La lotta di Maria per riavere il suo Paolino

Una volta uscita dall’ospedale, Maria mette insieme tutti i tasselli e si fa aiutare dal dottore che conosce da tempo, per riavere Paolino. Il piccolo sta bene, per fortuna, ma è chiuso in se stesso. Maria si rivolge agli assistenti sociali e quando capisce che Antonio ha rovinato anche la vita di suo fratello Giuseppe, diventato ormai un drogato, denuncia tutti. Denuncia il suo ex anche per omicidio, dopo aver trovato la collanina tra le cose di Paolino. Continua a lottare anche per le sue terre e per la sua casa, che Antonio con l’inganno dice di aver comprato e che vuole distruggere. Si mette davanti alle ruspe Maria, per dire no. E con la sua forza e il suo coraggio, riesce a fermare tutto. E quando finisce il processo contro Antonio decide di fondare quella cooperativa che Italo sognava.

Il finale de La sposa: duro ma lieto

Maria adesso ha le sue amiche, il suo lavoro, la sua bambina che ha chiamato Vittoria. E finalmente può riavere anche Paolino che torna a casa tra mille festeggiamenti. La sua vita è stata complicata, il finale non è quello che tutti si aspettavano ma ci regala la storia di una donna pronta a tutto per la sua terra, per la sua famiglia, per la sua dignità.

