Boom pazzesco per La vita in diretta: si vola con 3 milioni di spettatori

La vita in diretta non teme rivali e il 3 febbraio 2022 incassa uno dei migliori ascolti di questa stagione televisiva. Volano davvero gli ascolti del programma di Alberto Matano, iniziato ieri con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia. La vita in diretta infatti, era stato preceduto ieri dalla cerimonia con il giuramento da Mattarella, e una puntata speciale del TG1 con Monica Maggioni. Matano ha preso la linea intorno alle 17,25 circa, iniziando quindi praticamente insieme a Pomeriggio 5 con una puntata interamente dedicata al Festival. Inviati tutti sul campo si, ma sul green carpet di Sanremo con esclusive e contributi inediti. E poi anche un Malgioglio come sempre incontenibile nello studio di Rai 1, pronto a sbucciare frutta per tutti gli ospiti presenti al tavolo.

Una puntata appunto diversa dal solito, con una ventina di minuti in meno, Matano si è concentrato sulla parte Pop del programma visto anche il successo di questa edizione del Festival. Non solo, La vita in diretta può anche contare su una inviata speciale come Giovanna Civitillo che riesce ad arrivare dove altri non possono accedere. E’ sua ad esempio, la sola intervista fatta ai Maneskin da un programma televisivo in questa edizione del Festival, una vera perla. Ed è sempre sua la sola, brevissima intervista realizzata con Checco Zalone che ironicamente l’ha salutata dicendole: “Ciao ecco la moglie di Carlo Conti”.

Vediamo quindi i numeri di questo pomeriggio pazzesco.

La vita in diretta da record: è boom con Sanremo 2022

Iniziato intorno alle 17:25 si parte con la presentazione con una media di 2.596.000 e il 20,80% di share per poi raggiungere un super 3.090.000 di spettatori davanti alla tv con il 21,80%. Numeri incredibili per il programma di Rai 1. Ma con un Sanremo in forma smagliante, c’era davvero da aspettarselo.

