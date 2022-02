Uomini e Donne anticipazioni, litigata trash: due cavalieri quasi si picchiano

Tornano le anticipazioni di Uomini e Donne e tornano le ultime news dallo studio di Canale 5. Ci hanno pensato le talpe del Vicolo delle News a raccontare quello che è successo nella registrazione di ieri. A quanto pare Amici non è stato registrato ma ieri Maria de Filippi è stata comunque impegnata con Uomini e Donne. Puntata come sempre molto ricca che sarà poi divisa in diverse parti. E in questo nuovo appuntamento abbiamo assistito ( o meglio assisteremo) al ritorno di Biagio. Il cavaliere napoletano era stato assente nelle ultime puntate tanto che molti avevano anche pensato che fosse arrivato un addio ma così non è stato. Biagio infatti era presente nella registrazione di ieri e a quanto pare, sarebbe proprio lui uno dei protagonisti della lite trash che farà impazzire il pubblico di Canale 5 nei prossimi giorni, sempre che venga mostrata e non censurata.

Lite trash a Uomini e Donne: ultime news e anticipazioni

A quanto pare, nella registrazione di ieri, Biagio avrebbe chiesto di poter ballare con una dama, richiedendo poi anche una canzone specifica. Non è la prima volta che succede, capita spesso che si faccia una richiesta di questo genere. Armando però a quanto pare ha qualcosa da dire: ha accusato Biagio di aver fatto la richiesta non perchè amasse quel brano o avesse un significato particolare. Secondo l’Incarnato, si tratterebbe di una velata pubblicità. Stando a quanto ha detto Armando, qualcuno potrebbe pagare anche per una richiesta di questo genere, visto che poi la canzone va in onda in un programma seguito da oltre 3 milioni di persone. Biagio ovviamente ha detto di non essersi prestato a nulla di quello per cui viene accusato. Non è la prima volta comunque che Biagio finisce sotto accusa per qualcosa di questo genere, tra mozzarelle e cene barattate in albergo. In ogni caso i due avrebbero litigato in modo molto importante, tanto da arrivare alle mani, quasi.

Vedremo questa sceneggiata? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per capire ogni cosa!

