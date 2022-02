Federica Panicucci sconvolta a Mattino 5: “Se il vetro non avesse retto oggi non sarei qui”

Ieri pomeriggio Federica Panicucci ancora molto scossa per quello che le era successo, ha mostrato sui social, quanto accaduto a causa del forte vento che ieri ha devastato Milano. Viva per miracolo grazie alla protezione di una macchina robusta che ha tenuto e che non è stata distrutta dalla caduta di una tegola volata, a causa del vento, dal sesto piano di un palazzo. Oggi, ancora molto turbata ma con il sorriso, la conduttrice di Mattino 5 News ha spiegato insieme a Francesco Vecchi quello che è successo, dicendo di essersi presa davvero un grosso spavento. “Per fortuna era su una macchina robusta” ha detto la conduttrice di Canale 5. Francesco Vecchi quindi le ha ceduto la parola chiedendole di raccontare al pubblico quello che era accaduto, con la dinamica dei fatti. “Ieri a Milano c’è stato un vento pazzesco, mostriamo la foto della macchina di Federica, con la tegola che è caduta sulla macchina” ha detto il giornalista.

Grande spavento per Federica Panicucci che da Mattino 5 News racconta cosa le è successo

“Il tetto della macchina ha per fortuna tenuto e il vetro non si è rotto. Se non avesse retto io oggi non sarei qui a raccontarlo. E’ andata bene dai” ha sorriso la conduttrice che è ancora molto spaventata per quanto accaduto ma che è comunque serena perchè alla fine questa storia si è chiusa nel migliore dei modi. La Panicucci ha comunque ritrovato il sorriso ed è tornata nello studio di Mattino 5 per tenere compagnia al pubblico a casa che ogni giorno premia il programma Mediaset con ascolti pazzeschi dimostrando grande affetto per la coppia formata da Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

