Federica Panicucci viva per miracolo dopo l’incidente in auto

E’ tra le storie di Instagram che Federica Panicucci mostra a tutti l’incidente. La sua auto l’ha protetta, il tetto di vetro non si è rotto e lei è salva per miracolo. Federica Panicucci ringrazia il cielo, scrive che è viva per miracolo e non esagera. Tutto si è risolto con un terribile spavento ma nel momento in cui ha realizzato cosa era accaduto si è spaventata ancora di più. L’incidente di Federica Panicucci è accaduto questa mattina tra le strade di Milano. C’è un vento fortissimo che sta spaventando tutti; anche Antonella Clerici durante la diretta di E’ sempre mezzogiorno ne ha dato notizia ripetendo i consigli che aveva appena ascoltato. “Si è staccato un pezzo della stazione centrale e il comune di Milano invita a non andare dove ci sono possibilità di cadute” le parole della Clerici. Purtroppo, Federica Panicucci con la sua brutta esperienza può confermare che il vento è davvero forte e pericoloso.

Federica Panicucci dopo l’incidente è salva, per fortuna c’è solo l’auto da riparare

La sua automobile l’ha salvata, il tetto della sua auto, anche se in vetro, ha retto il colpo. Nella sfortuna è stata molto fortunata e nelle storie di Instagram mostra i pezzi del tetto di una casa che si sono staccati e sono finiti sulla sua auto, sul tetto di vetro. La Panicucci mostra poi il vetro da sostituire ma che ha retto.

Un urto senza dubbio importante, una tegola che ha colpito la sua auto, l’ha colpita in pieno. “Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno… Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo” il racconto della conduttrice ai follower. Ha ragione chi in questo ore racconta che il vento che soffia forte su Milano e non solo fa davvero paura.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".