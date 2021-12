Federica Panicucci e Marco Bacini incontrano Papa Francesco, così emozionati in Vaticano

L’incontro di oggi con Papa Francesco è un’emozione che Federica Panicucci e Marco Bacini hanno subito voluto condividere sui loro rispettivi profili social. Un momento che hanno vissuto con grande gioia, un’occasione che non capita a tutti ma la conduttrice e il suo futuro marito erano così emozionati di visitare anche il Vaticano, felici di ammirare Piazza San Pietro e incontrare la storia e la preghiera. Forse è l’avvicinarsi della data del loro matrimonio che sta rendendo unica questa giornata sia per Federica Panicucci che per Marco Bacini. “Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione” la conduttrice aveva già stretto la mano di Papa Francesco, aveva già risposto al suo sorriso, ma questa volta è diverso e i suoi grazie sono infiniti. Ieri erano in viaggio in treno da Milano verso Roma, come sempre uno accanto all’altra, Marco e Federica Panicucci.

Federica Panicucci pronta per il concerto di Natale

L’udienza privata si è tenuta come sempre oggi, mercoledì, Federica Panicucci in abito nero aderente, con i capelli legati, Marco Bacini come sempre elegantissimo. I video dell’incontro accompagnati dall’Ave Maria di Schubert, poi la voce di Andrea Bocelli, l’emozione della conduttrice è evidente. E’ stata confermata anche quest’anno come conduttrice del tradizionale concerto di Natale che s terrà nell’Auditorium della Conciliazione. Sarà registrato domani ma lo vedremo come sempre in onda il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.

Per la coppia questi giorni saranno perfetti per una dolce vacanza, per prepararsi anche alle nozze. La Panicucci dal 10 dicembre ha lasciato Mattino Cinque, troppo importanti gli impegni del concerto di Natale e del concerto della vigilia di Capodanno. Ha lasciato tutto nelle mani del suo collega, Francesca Vecchi, poi sarà pronta a tornare il 10 gennaio 2022, magari dopo una bella vacanza con tutta la famiglia in un posto meraviglioso.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".