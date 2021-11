Matrimonio classico per Federica Panicucci pronta a indossare l’abito da sposa più bello

E’ finalmente arrivata la proposta di matrimonio: Federica Panicucci e Marco Bacini si sposano e la gioia della coppia è incontenibile. Il loro amore è stato speciale dal primo momento, forse Federica Panicucci non avrebbe mai immaginato delle seconde nozze dopo la separazione da Mario Fargetta, il papà dei suoi figli, ma la vita le ha regalato la vera felicità. Il 2022 sarà un anno speciale per la Panicucci e Marco Bacini ed è alla rivista Chi che la conduttrice ha svelato qualcosa sui preparativi. La data esatta non è ancora stata annunciata ma Federica svela i suoi desideri, come immagina che sarà il giorno del suo matrimonio con Bacini. E’ tradizionalista, vuole un matrimonio classico, prepariamoci quindi ad uno degli abiti da sposa più belli. Lei è sempre così elegante, perfetta anche per una semplice passeggiata.

Federica Panicucci: “Marco è il mio posto nel mondo”

Non desidera altro che stare con lui, che passare tutta la sua vita con il suo compagno. I preparativi per le nozze la entusiasmano ma lei ammette di essere ansiosa, maniaca della precisione e con l’ossessione di tenere tutto sotto controllo. I preparativi saranno quindi molto stressanti? No, ci penserà Marco Bacini a sdrammatizzare e renderla felice anche durante le varie scelte.

“Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico” ha confidato la Panicucci alla rivista Chi ammettendo i suoi difetti che invece lui adora: “Sono maniaca della precisione, ansiosa, ho l’ossessione del controllo. Marco mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo”. Attendiamo il seguito immaginando come potrebbe essere l’abito da sposa di Federica Panicucci e ogni altro dettaglio.

