Marco Bacini e Federica Panicucci si sposano? La possibile data a Verissimo

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda oggi 3 ottobre 2021 c’è stata anche Federica Panicucci. La conduttrice è stata accolta con una dolce lettera di Marco Bacini che ha riassunto, ci ha provato, la sua vita da donna, professionista, mamma e figlia. Una lettera per Federica che si è poi raccontata a tutto tondo nello studio di Verissimo parlando del lavoro, della famiglia ma anche della sua vita privata. Lei e Marco sono felici insieme, stanno affrontando un momento sereno ma a quanto pare, non è ancora arrivata la proposta di matrimonio. A raccontare tutto ci ha pensato la conduttrice, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin che le ha chiesto se le nozze ci saranno oppure no. “Silvia io non ho ricevuto nessuna proposta di matrimonio, non si è inginocchiato quindi no” ha detto la Panicucci rispondendo alle domande della conduttrice di Verissimo. In realtà, come ha spiegato Federica, in questi ultimi due anni non ci hanno pensato molto, visto che la pandemia ha cambiato le priorità di tutti.

Qualche settimana fa quando a Venezia lei e Marco sono arrivati in taxi, tutti vedendola con un abito bianco vaporoso, hanno pensato che si fossero sposati e le facevano gli auguri ma in realtà è stato solo un grande equivoco. E quindi adesso c’è una data oppure no ha chiesto la Toffanin…

Marco Bacini e Federica Panicucci: nozze in vista?

La Panicucci ha spiegato che c’è un numero al quale lei e Marco sono molto legati è il 22. Ma questo non significa che sarà il 2022 l’anno scelto, anche se le piacerebbe. E allora il giorno lo suggerisce Silvia Toffanin: potrebbe essere il 22 agosto 2022, visto che ha parlato di caldo e d’estate. “Allora facciamo una cosa, appena avremo una data, dopo la proposta, verrò qui a dirlo da te” ha concluso Federica Panicucci.