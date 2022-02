Belve, la Rai cede: l’intervista alla Lamborghini per ora non va in onda. Elettra tace

Quale sarà il motivo che ha spinto Elettra Lamborghini a chiedere alla Rai di non mandare in onda la sua intervista per Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani? Non è dato sapere anche perchè la Lamborghini, che come saprete, è sempre molto attiva sui social, non ha fatto cenno di questa vicenda dai suoi account. Tutto tace. O meglio, lei tace. Perchè intorno a questa storia, si è alzato un vero e proprio polverone. Quando ieri ha iniziato a circolare la voce, secondo la quale, la Lamborghini non avrebbe dato il suo consenso per la messa in onda del programma, previa visione ( e quindi con una richiesta di possibili tagli) Francesca Fagnani ha subito precisato che il suo Belve sarebbe andato in onda lo stesso, che chi accetta di essere intervistato sa bene che genere di programma è quello che lei conduce. Ne aveva parlato la Fagnani, anche ieri in una sua intervista a Oggi è un altro giorno, in cui spiegava che c’erano state delle domande che forse non era piaciute alla cantante. E aveva anche aggiunto, dopo aver saputo delle richieste di Elettra: il girato non si tocca e deve andare in onda senza modifiche o alterazioni. O tutto o niente quindi e a quanto pare alla fine la Rai sembra aver fatto la sua scelta: per il momento, l’intervista a Elettra Lamborghini non andrà in onda. Inizia oggi una nuova avventura del programma di Rai 1 ma non con l’intervista all’ereditiera. Questa sera vedremo invece l’intervista a Paola Ferrari.

Prima che la Rai prendesse la sua decisione ( arrivata intorno alle 21 di ieri) la giornalista, in una intervista per Tvblog aveva dichiarato:

Mi fa impazzire quando uno arriva, si siede, firma la liberatoria, conosce il programma e le regole di ingaggio, risponde alle domande, dettaglia e poi ti fa chiamare dall’agente: ‘Questo lo tagli’. Voglio dire a tutti: è inutile che fate chiamare in Rai. Su Rai2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. E non è una cosa scontata, te lo assicuro. La mia libertà è garantita dalla rete e questa è una cosa fondamentale. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare. È un viziaccio pensare di fare l’editing dei programmi

Nessun editing al momento ma una sorta di censura si, visto che la puntata di Belve con l’intervista a Elettra Lamborghini non andrà in onda. Succederà nelle prossime settimane? Capiremo il perchè di questa richiesta? Sarà tagliata o cancellata dall’edizione di Belve di questa stagione? Nel frattempo, come detto in precedenza, Elettra tace.