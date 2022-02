Francesca Fagnani, Belve inizia col caso Elettra Lamborghini: i tagli ad alcune risposte

Andrà in onda o no l’intervista di Francesca Fagnani a Elettra Lamorghini? Venerdì sera riparte Belve e a Oggi è un altro giorno la giornalista e conduttrice presenta la nuova stagione e senza andare a pescare nella diplomazia riflette sul taglio che la Lamborghini avrebbe richiesto. Nessuno degli ospiti della Fagnani ha mai ottenuto una cosa del genere perché lei è sempre molto chiara: gli ospiti pronti per l’intervista accettano le regole dell’ingaggio, ovvero la sua libertà di fare le domande e quella dell’ospite di rispondere. Sembra che non conoscano le domande in anticipo ma nessuno ovviamente li costringe alla risposta; inutile invece chiedere tagli, chiedere di eliminare alcune risposte, la Fagnani non accetta compromessi in tal senso.

Parte la seconda edizione di Belve ma scoppia il caso Elettra Lamborghini

E’ Dagospia a informare della presunta richiesta della cantante di ottenere un taglio all’intervista già registrata e in programma su Rai 2 venerdì in seconda serata. Domande sulla sessualità che avrebbero imbarazzato, in un secondo momento, Elettra.

Francesca Fagnani risponde a Serena Bortone che spera vada tutto come previsto, che per lei è assurdo firmare la liberatoria, rispondere alle domande e poi chiamare in Rai per i tagli.

Ancora prima del suo ingresso a Oggi è un altro giorno la padrona di casa di Belve aveva già commentato a Tvblog: “Purtroppo gli ospiti li abbiamo abituati ad essere viziati. Se l’intervista va in onda, ci va per come è stata girata, altrimenti non va proprio in onda. Preferisco che l’intervista non vada in onda piuttosto che stare ai diktat di chi prima parla e poi si pente”.

Non ci resta che attendere e capire chi vincerà. Di certo Francesca Fagnani non intende fare un solo passo indietro, chissà Elettra cosa farà: o tutto o niente.

“Voglio dire a tutti che è inutile che fate chiamare in Rai. Su Rai2 mai sono stata condizionata dai direttori, né sulla scelta degli ospiti, né sulle domande. E non è una cosa scontata, te lo assicuro. La mia libertà è garantita dalla rete e questa è una cosa fondamentale. Figurati se mi metto paura per gli ospiti che mi chiamano e mi chiedono di tagliare”.

In base agli ultimi aggiornamenti sembra che l’intervista di Elettra Lamborghini a Belve non andrà in onda.

