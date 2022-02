Francesca Fagnani a Paola Ferrari: “Non deve delle scuse a Belen?”

Sono finalmente tornate le interviste di Francesca Fagnani e a Belve ieri sera Paola Ferrari è stata una delle due ospiti. Non è per tutti sostenere le domande della Fagnani, lei non fa giri di parole e non anticipa mai niente ai suoi ospiti. Per Paola Ferrari una rinfrescatina alla memoria, la lista delle donne del mondo dello spettacolo che lei ha criticato. Anche con Belen non si è risparmiata ma oggi la giornalista sportiva sembra abbia un po’ cambiato opinione sulla showgirl argentina, o forse è semplicemente peggiorata la sua idea sulle altre. Alla Ferrari il merito di non essersi tirata indietro ma scuse lei non ne fa, nemmeno quando la padrona di casa le serve la possibilità di chiedere scusa a Belen.

Paola Ferrari a Belve

Alla Rodriguez tempo fa ha dato della “furba, ricca e priva di ogni talento” ma nel tempo ha capito che è meglio di molte altre. Non un vero complimento per Belen né un vero passo indietro, sembra più un’accusa per le altre donne dello spettacolo. Insomma, si è ricreduta ma solo in parte e quando Francesca Fagnani le chiede se vuole fare delle scuse a Belen non ha dubbi, niente scuse perché per lei la conduttrice de Le Iene non ha queste grandi capacità artistiche.

“E’ molto brava perché pur non avendo una eccellenza nel ballo e nel canto è stata brava a trovarsi una strada… ma ho poi scoperto che Belen è molto meglio di tante altre” ma niente scuse: “Furba sì, priva di ogni talento… non è un’artista straordinaria” quindi l’opinione resta più o meno la stessa.

Anche su Melissa Satta e Diletta Leotta non ha nessuna criticata da cancellare, restano tutte. La Fagnani le fa notare che anche lei è una bella donna e cha magari in passato anche per lei l’aspetto fisico ha giocato un gran ruolo. Consapevole anche di questo la Ferrari non arretra di un passo, se per lei non è una colpa la bellezza non dovrebbe esserlo nemmeno per le altre. “Ognuno fa quello che vuole. A me non piace ma è una scelta mia” riferendosi ai ritocchini e al mettersi in mostra.