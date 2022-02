Ilaria Ferri, la morte del padre poco prima del parto: “Un dolore che non passa”

Un dolore che Ilaria Ferri porta sempre dentro, la morte del padre a pochi giorni dal parto, dalla nascita di suo figlio, il primo figlio. A Verissimo la splendida attrice racconta che era incinta, che la nascita del suo bambino era prevista un mese dopo ma quel dolore lacerante ha cambiato il corso della vita. Ilaria Ferri sorride, prende fiato, sono passati tanti anni ma sembra ieri: “Il mio papà è scomparso esattamente 15 anni fa il 4 febbraio ed è stato difficilissimo perché mio figlio è nato il 14 febbraio, io ho partorito in anticipo di 20 giorni. Contenere il dolore è un’impresa difficile perché è un dolore che non ha barriere e non può essere contenuto”. Ilaria Ferri sa bene che Silvia Toffanin può comprenderlo quel dolore perché lo conosce. Le dispiace dire a chi ha la fortuna di avere ancora tutti e due i genitori che quella mancanza ci sarà per sempre, che il tempo non farà passare nulla, ma è la verità. Per lei è stato anche più complicato, perché era incinta, perché era divisa in due tra felicità e dolore.

Ilaria Ferri a Verissimo

Ha perso il padre a pochi giorni dal parto. “Quindi avendo dentro di me una vita che nasceva è stato un momento molto particolare della mia vita, ero veramente scissa, divisa, però spero di avere dato comunque ad Adriano… nel dolore che spero di avere contenuto… penso che loro si siano incontrati da qualche parte”. Spera che suo padre e suo figlio si siano in qualche modo incontrati, mentre uno arrivava e l’altro andava via per sempre.

Un dolore con il quale si convive tutti i giorni e non cambia mai cioè a me il mio papà manca tutti i giorni un ultimo sorriso per nascondere gli occhi pieni di lacrime.