Pamela Prati per uscire dal momento buio ha scritto a Maria de Filippi: “Pronta a fare fotocopie”

Nella puntata di Belve in onda il 18 febbraio 2022, Pamela Prati ha provato a spiegare come è cambiata la sua vita dopo tutta la storia che suo malgrado, l’ha vista protagonista. Si riferisce ovviamente a quello che è accaduto con il Pamela Prati Gate, legato alla storia di Mark Caltagirone, il sedicente imprenditore milionario che avrebbe dovuto sposare l’ex stella del Bagaglino. Oggi Pamela è in causa anche con Mediaset per tutto quello che è successo e per come la vicenda è stata trattata nei programmi della rete. Eppure si sarebbe rivolta proprio a uno dei volti di punta dell’azienda, per chiedere una mano. Nell’intervista a Francesca Fagnani ha spiegato di aver scritto una lettera a Maria de Filippi per chiedere aiuto. La Prati ha spiegato che vive della sua pensione e dei lavori che ha fatto in passato ma che in quel momento complicato, anche solo per voltare pagina, avrebbe fatto qualsiasi genere di lavoro. Ed è per questo che si aspettava che qualcuno l’aiutasse. Nello studio di Rai 2 spiega che ci sarebbero state tante persone che avrebbero potuto darle una mano, e una tra queste, poteva essere appunto Maria de Filippi.

Pamela Prati vorrebbe lavorare con Maria de Filippi: le ha scritto una lettera

Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani ha spiegato: “io ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che io stimo tantissimo. A lei chiedevo con grande umiltà di darmi una mano. Perché pur di uscire da quel momento mio buio, avrei lavorato anche in redazione. Ero disposta anche a spostare soltanto le fotocopie. “

Poi ha continuato: “Le ho mandato dei fiori e il mio libro, così magari poteva conoscermi meglio. Mi è dispiaciuto che non ho mai avuto una risposta. Vorrei sapere se almeno i fiori sono stati di suo gradimento. Perché se c’è una cosa in cui sono bravissima è scegliere i fiori”.