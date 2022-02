Pamela Prati da Belve rivela: “Sono in causa con lei e con Mediaset” e la lei in questione è Barbara d’Urso

Le interviste di Francesca Fagnani fanno sempre molto discutere e dall’incontro con Pamela Prati, sono scaturite anche delle rivelazioni. Già prima che l’intervista andasse in onda nella prima puntata di Belve in onda il 18 febbraio 2022 su Rai 2, era trapelata l’indiscrezione poi confermata: Pamela Prati ha querelato Barbara d’Urso. Per comprendere i motivi di questa decisione bisogna fare un salto indietro nel tempo. Sembra passato un secolo e invece, poco prima che la pandemia esplodesse, in Italia ci stavamo ancora occupando della vicenda che ha visto per mesi e mesi, la Prati protagonista, suo malgrado o forse no. E’ la storia del suo grande amore, la storia di un uomo che non è mai esistito. Pamela Prati credeva che Mark Caltagirone fosse il suo principe azzurro, era solo un fake. Di questa storia ne hanno parlato tutti, ma proprio tutti e l’Italia intera si è divisa: c’è stato chi ha creduto alla versione di Pamela Prati e chi invece ha pensato che la donna non potesse non essere in qualche modo coinvolta in questa vicenda.

Cosa c’entra Barbara d’Urso con questa storia? La conduttrice ha dato spazio in tutti i suoi programmi per mesi alla vicenda e alla Prati, alcune cose accadute nei programmi di Mediaset non sono piaciute. Ieri sera quindi, nella sua intervista per Belve, ha spiegato perchè ha querelato la conduttrice.

“Io non ho guadagnato un centesimo dall’affaire Mark Caltagirone, non lavoro più. […] Io sono stata ingannata”. Queste le parole della show girl sarda che ha poi proseguito: “A Mediaset non mi invitano più perché sono in causa, gliel’ho fatta io. Io ho rinunciato ad essere pagata perché voglio giustizia, non ho mai percepito un euro dalle interviste. Sono in causa sia con Mediaset sia con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Il nome non lo dico”.

Pamela Prati ha querelato Barbara d’urso?

A questo punto è stata la Fagnani a prendere parola: “Vuole dire Barbara d’Urso?“. “Sì, sì” – la pronta replica di Pamela Prati – “Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Perché sono stata truffata, non ho truffato. Non posso andare oltre“.