Tutti pazzi per Alessandro: Pinuccia si dice innamorata ma il pubblico non le crede

Anche nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Pinuccia e Alessandro sono stati protagonisti. Mentre il cavaliere sembra volersi gettare alle spalle tutto quello che è successo in passato, senza però dimenticare, Pinuccia è entrata in studio scusandosi per quello che ha detto nelle ultime registrazioni ad Alessandro. Le parole di Pinuccia però non hanno colpito particolarmente Alessandro che è sempre molto gentile ma allo stesso tempo parecchio ironico e, seppur in modo pacato, ha fatto capire di non essere desideroso di un futuro al fianco di Pinuccia. La donna invece oggi, dopo aver visto che anche per Alessandro è entrata una nuova signora, ha detto di non sapere se poi ci sarà in un secondo momento, quasi una sorta di “minaccia” ha fatto notare Tina che ha poi chiesto alla lombarda se fosse innamorata. Pinuccia si è detta innamorata di Alessandro mentre il cavaliere non corrisponde questo sentimento…

Sui social tutto il pubblico, manco a dirlo, si è schierato per l’ennesima volta dalla parte di Alessandro che da molti viene definito una sorta di vittima di tutta questa situazione.

Alessandro e Pinuccia: come finirà?

I commenti sui social sono realmente inclementi, si legge: “Pinuccia è una zavorra!!!! Non vuole mollare Alessandro.Bisogna che la redazione prendesse posizioni.Alessandro mi fa pena.Per favore mettete un limite alla Pinuccia!!!!.” E ancora: “Povero Alessandro, che deve quasi chiedere scusa x Pinuccia, ma basta….meglio che sta a casa, non perde occasione per dimostrare quanto è cattiva, io se fossi la figlia di Pinuccia la terrei a casa.” I commenti sono tutti dello stesso tenore: “Prevedibile… si è resa conto di aver perso la sua aurea da perfettina. Ha capito la figuraccia che ha fatto ed ora è il momento della vittima per ripulirsi… ma ormai è venuta fuori per chi è davvero. Povero, povero, Alessandro!.” C’è chi condanna in qualche modo Alessandro, reo di non aver preso una posizione precisa e di non esser stato sempre chiaro: “Per me sbaglia Alessandro a non dire la verità a Pinuccia una volta per tutte, alla trasmissione si va per trovare un compagno/a non per amicizia, Pinuccia è innamorata al contrario di Alessandro che con il suo comportamento non fa altro che alimentare la speranza in Pinuccia.“

E poi c’è chi si augura che finalmente Alessandro volti pagina e commenta: “Alessandro si è affezionato ma al tempo stesso ha capito il carattere della Pinuccia che è tutto un dire,speriamo che esca con la nuova signora.”