Nathaly Caldonazzo a Verissimo torna sulle frasi “gravi” dette al GF VIP 6: “Dipinta come un mostro”

Possiamo dire, alla fine di tutta questa situazione, che solo Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo sanno che cosa hanno detto realmente e che sarà sempre la verità di uno contro quella dell’altro? Per un semplice motivo perchè Basciano ha ribadito che la Caldonazzo ha sussurrato alcune cose a microfono spento e, seppur il buon Signorini continui a dire che se qualcosa è stato detto e anche stato ripreso, sappiamo benissimo che non è così. I telespettatori che hanno seguito il Grande Fratello VIP 6 dall’inizio e sul canale 55 sanno bene che i concorrenti continuano a parlare senza microfono tanto che le dirette sono tutte un “Sophie mettiti il microfono”, “Lulù rimettiti il microfono grazie” e via dicendo. Per non parlare di tutte le cose che i vipponi si dicono anche sotto le coperte. Per cui è anche un po’ inutile parlare di questa storia, soprattutto considerato il fatto che, sia Nathaly che Alessandro, sono ormai ex concorrenti. Oggi però la Caldonazzo è tornata su alcune cose dette in casa dallo studio di Verissimo e ha voluto ribadire la sua versione dei fatti. “Al GF rifarei tutto quello che ho fatto, anche se ho pagato un po’ la verità. Mi hanno detto razzista, ladra e cose molto forti” ha detto Nathaly nello studio di Silvia Toffanin.

La verità di Nathaly Caldonazzo da Verissimo

Parlando della famosa frase definita da alcuni razzisti, che la Caldonazzo invece ritiene volgare ( che era comunque la sola per la quale fosse preoccupata), a Verissimo ha detto: “Razzista io? Da parte di mia madre ho tutte le razze del mondo. Ho soltanto sbroccato dopo che mi hanno accusata di essere una ladre. Il mio scivolone è aver detto che ‘nemmeno avessi fatto quella cosa lì con 10 persone di colore’. Non ho detto cose contro le persone nere. Dopo che mi hanno accusata di aver rubato ho fatto un paragone con il farlo con 10 uomini neri, usando termini più coloriti per descrivere l’azione”.

Si è parlato poi anche della frase sugli zingari. Secondo Nathaly non sarebbe mai stata pronunciata, secondo Basciano ne avrebbe parlato ma senza microfono. La Caldonazzo quindi ha voluto precisare: “Sugli zingari ho detto ‘nemmeno gli zingari’, ma non ho mai detto che le principesse sono zingare protette dagli zingari. Basciano mi accusa di falsità. Ripeto che l’unico scivolone è stato quello dei ragazzi neri. Quindi non sono razzista e nemmeno una ladra. Mi hanno dipinta come un mostro e mi hanno messa alla gogna.”