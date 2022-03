Verissimo resta in onda alla domenica almeno fino a Pasqua: la decisione

E’ arrivato un comunicato stampa ufficiale ieri, con le parole del direttore di Canale 5 Scheri, che annunciava la conferma di Verissimo anche alla domenica, nelle prossime settimane. Come saprete, dopo il 12 marzo, Amici si ferma alla domenica pomeriggio, almeno non andrà in onda con la classica puntata pomeridiana con Maria de Filippi, come è sempre successo nelle ultime stagioni. Per questo motivo si era ipotizzato che anche Verissimo, si sarebbe potuto fermare nella giornata di domenica, non godendo di un buon traino. Ma a quanto pare, Silvia Toffanin ha deciso di andare avanti e, stando a quelle che sono le ultime notizie, Verissimo ci terrà compagnia con un doppio appuntamento settimanale, almeno fino a Pasqua. Difficile capire come andranno gli ascolti, una volta terminato Amici 21 al pomeriggio della domenica, sarà sicuramente interessante questa nuova sfida accettata da Silvia Toffanin che potrebbe avere degli assi nella manica da giocare!

Verissimo in onda alla domenica almeno fino a Pasqua: le ultime notizie

Da mediaset arrivano grandi elogi per il lavoro fatto da Silva Toffanin in questi mesi e si parla di Verissimo, come di un programma che nella giornata di domenica, era qualcosa di sperimentale. Una mossa che Mediaset apprezza e che Canale 5 ripropone quindi nelle prossime settimane.

L’esperimento è stato un successo di pubblico. Ecco perché la redazione di Verissimo è lieta di anticiparvi che l’appuntamento domenicale proseguirà fino a Pasqua, per tenervi compagnia ancora un mese per tutti i pomeriggi del weekend. Ci aspettano tanti ospiti e tante nuove emozioni.

Per il momento quindi l’appuntamento di Verissimo è confermato sia il sabato che la domenica alle 16,30. Questa settimana, prima di Verissimo andrà in onda una puntata speciale di Amici 21 “Aspettando il serale”. Vedremo poi dalla prossima settimana che cosa accadrà e quale sarà il traino per Silvia Toffanin. A conti fatti, dovrebbero essere almeno 5 le puntate di Verissimo prima di Pasqua ( senza contare appunto quella del 17 aprile). Vi terremo aggiornati come sempre!