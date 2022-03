Tina Cipollari mette le dame davanti allo specchio ma il pubblico protesta: esagerato e ingiusto

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 14 marzo 2022, Tina Cipollari è stata super protagonista della prima parte. Tutto è iniziato dall’arrivo in studio del signor Bruno, interessato a una possibile conoscenza di Pinuccia e Lucia. Il signore si è presentato e ha anche raccontato un momento drammatico della sua vita. Ha perso una figlia di 50 anni e adesso vorrebbe voltare pagina, dopo anni di lutto, con la speranza di trovare nello studio di Canale 5 la persona giusta. Gli era successo già 8 anni fa, quando aveva partecipato per la prima volta a Uomini e Donne e aveva incontrato una dama con cui aveva lasciato il programma. Poi purtroppo, il lutto da affrontare ha cambiato le cose, ma oggi si vuole rimettere in pista. Peccato però che le due signore, non siano state travolte dal suo stesso entusiasmo. Ci ha quindi pensato Tina, trovando non corretto l’atteggiamento di Pinuccia e Lucia, a far notare alle due signore che forse dovrebbero conoscere i cavalieri che arrivano per loro, senza ritenersi due miss. Ha iniziato quindi facendo il cavoto a entrambe e prendendole in giro fino ad arrivare a portare uno specchio in studio per ricordare che non sono certo due attrici e che devono anche accontentarsi degli uomini che arrivano nel programma.

Un siparietto che ha scatenato l’ilarità di tanti nello studio ma che il pubblico a casa non ha ritenuto adatto. Molti infatti hanno fatto notare che forse Tina ha esagerato e hanno postato decine di commenti sui social per mostrare il loro disappunto.

Tina Cipollari ha esagerato portando lo specchio in studio a Uomini e Donne?

I commenti su social non mancano: “Questa vipera di Tina potrebbe avere un po’ di educazione con le persone più grande di lei anche perché lei non sa se arriverà all’età loro e tu Maria invece di dire tinaaaaa cacciala fuori questa.” Si parla anche di bullismo: “Maria poi che critichi la Barbara ma ti rendi conto di quello che succede nella tua trasmissione permetti che Tina e Gianni bullizzano e offendono persone di una certa età“. E ancora i commenti più duri: “Sei la vergogna del mondo. Se erano miei genitori non so che fine avresti fatto. Tutto questo significa che tu nella vita nn hai mai sofferto. E non sai che significa lavorare. Mi meraviglia Maria che permette tt questo. Mi auguro che la mandano via presto“. E ancora: “Dai Maria adesso sta superando ogni limite Tina vorrei vedere se dicessero tutto questo a sua mamma ,dai basta davvero .“

Poi: “Di sicuro Tina oggi ha esagerato però un po’ di verità c’è con queste Signore di una certa età!!!criticano tanto Gemma ma alla fine si atteggiano come lei non ci sono più le signore di una volta educate e umili….“.

Ma non tutti hanno trovato inopportuno quello che Tina ha deciso di fare. I commenti sono anche a favore della Cipollari: “Tina ha ragione ma che carattere hanno?? Poi la piccoletta nn ha mai sentito ne parlato oggi sente tutto e risponde pure… Pinuccia poi non ho parole, il fatto di avere 80. Anni non vuol dire che nn gli puoi rispondere o fargli fare quello che vuole…e trattare Alessandro come un verme.. o trattare altri vecchietti cosi.. uscite ed andate al centro anziani se vi piace ballare, li si cerca l ‘amore,no la balera.” E un altro: “Tina ha fatto bene quei due befane si credono di essere grande dive. Loro non cercano una persona x compagnia, ma uno che gliela fa sentire, ma dai che tristezza.”