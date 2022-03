La figuraccia epica di Manuel a Uomini e Donne: entra, fa una capriola e viene silurato (VIDEO)

Che inizio scoppiettante la puntata di Uomini e Donne di oggi, 22 marzo 2022! In studio si è presentato il signor Manuel, arrivato per corteggiare una dama, che si era quindi accomodata a centro studio per ascoltare cosa avesse da dire. Peccato che Manuel, una volta entrato, abbia salutato tutti, e per ultima la dama, e poi abbia pensato bene, di dare vita a un siparietto con il signor Luciano. Prima di presentarsi e dire che cosa volesse, che cosa gli piacesse di Stefania, Manuel ha chiesto a Maria de Filippi di potersi avvicinare a Luciano. E fin qui nulla di strano, il cavaliere appena arrivato in studio, dicendo che Luciano era il numero uno, si era beccato anche l’applauso dello studio. Poi però quando si è messo al centro, persino a fare le capriole, allora l’atmosfera si è gelata. Bastava guardare anche il volto di Stefania per capire che quello che stava succedendo, proprio non le piaceva. Nel frattempo il pubblico sui social, stava impazzando di fronte al genio arrivato in studio, commentando con una frase ricorrente: “ma che cosa stiamo vedendo in studio”.

A Uomini e Donne lo show di Manuel che poi viene silurato

Manuel, dopo ave salutato Luciano, ha continuano lo show chiedendo di aiutarlo nel corteggiamento della donna che aveva scelto. Una richiesta senza senso che è stata stoppata da Stefania che ha chiesto a Maria di potersi andare a sedere perchè non voleva prestarsi a questo teatrino. Il buon Manuel sembrava quasi caduto dal pero, ma Stefania lo ha invitato a uscire. La figuraccia è aumentata esponenzialmente quando poi Manuel ha chiesto a Maria de Filippi di poter restare e la conduttrice ha domandato alle altre dame, se qualcuna fosse interessata a conoscerlo. Purtroppo però nessun’altra dama sembrava voler conoscere Manuel che quindi, ha dovuto lasciare lo studio. Tempo di permanenza 3 minuti.

Il video da Uomini e Donne

E voi che ne pensate di quello che è successo nella puntata di Uomini e Donne di oggi?