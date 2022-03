Ascolti del venerdì: Il cantante mascherato 3 vince, Canale 5 tallona Rai 1

Come saranno andati gli ascolti della prima serata in questo venerdì di primavera? Se pensiamo ai dati auditel raccolti nell’ultimo periodo il venerdì sera, potremmo immaginare che non sarà una serata particolarmente entusiasmante. E in attesa di conoscere i dati di ascolto relativi proprio al 25 marzo 2022 facciamo anche una piccola riflessione che riguarda il trattamento riservato all’Isola dei famosi. Il programma di Ilary Blasi è stato mandato in onda contro la nazionale, in una serata in cui su Rai 1 si sono sintonizzati 10 milioni di spettatori. E’ stata quindi gettata al vento una puntata tra l’altro, piena di cose, dell’Isola, mentre ieri sera, è stato mandato in onda un film che sarebbe potuto essere spostato e ricollocato senza nessuna difficoltà. Perchè non mandare in onda l’Isola al venerdì nella serata di ieri ed evitare lo scontro con la nazionale? Per La pupa e il secchione questo ragionamento era stato fatto, visto che il programma di Barbara d’Urso, era stato ricollocato ( per poi tornare ora al martedì dopo la débâcle della nazionale). L’Isola dei famosi al venerdì sera avrebbe potuto fare benissimo, dopo gli ottimi ascolti della prima puntata e invece…

E invece Mediaset preferisce gli ascolti portati a casa del film Odio l’estate, che fa bene nel mosciume del venerdì sera, tallonando, almeno per numero di spettatori, Rai 1. Il film infatti viene visto da una media di 2,9 milioni di spettatori.

La serata del 25 marzo 2022 è stata vinta dal Cantante mascherato 3 che supera Canale 5 grazie allo share, chiudendo ovviamente dopo. Con il 17,2 %, Milly Carlucci vince la serata.

A tal proposito facciamo anche una seconda riflessione. E questa volta riguarda la Rai. Ma si può mandare in onda un film come Parasite, vincitore di 4 premi Oscar, su Rai 3 in una serata qualsiasi di primavera? Il film avrebbe meritato intanto la collocazione sulla prima rete e poi una promozione, una serata evento. Si tratta di uno dei film, più belli e premiati dell’ultimo decennio e noi ce lo giochiamo così? Pazzesco. Del Cantante mascherato 3 ormai davvero non c’è rimasto nulla da dire. E’ indigesto per quanto è brutto.

Gli ascolti del 25 marzo 2022: ecco i dati auditel relativi alla serata di ieri

Il Cantante Mascherato vince la serata con 2.924.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale5 la prima tv di Odio l’estate secondo gradino del podio con 2.951.000 spettatori con uno share del 15.8%.

Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.215.000 spettatori (5.3%) e N.C.I.S. Hawai’i a 898.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Giustizia privata ha raccolto 1.072.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rai3 Parasite in prima tv è seguito da 743.000 spettatori con il 3.7%. Purtroppo la Rai perde una grande occasione per sfruttare una perla di rara bellezza come questo film.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.482.000 spettatori (9.1%). Su La7 Propaganda Live registra 803.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 296.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.235.000 spettatori (5.7%). Da segnalare i sempre ottimi ascolti di Crozza.