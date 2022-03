Per Matteo Ranieri la scelta è Valeria la ragazza che gli ha dato la giusta leggerezza

Per Matteo Ranieri, dopo quasi 5 mesi di programma, è arrivato il momento di fare la sua scelta. Per il giovane, è la seconda volta al centro dello studio. Un anno fa era stato scelto da Sophie Codegoni ma tra loro, le cose non erano andate nel migliore dei modi. La speranza è quella che con Valeria, tutto possa essere diverso. Matteo ha deciso di lasciare il programma proprio con Valeria e ha preparato un discorso per la corteggiatrice, per spiegarle i motivi per i quali ha deciso di voltare pagina, di andare avanti e provare a costruire qualcosa fuori insieme con lei.

“Mi ero preparato un discorso ma non ce la faccio, non me lo ricordo. Tu sei stata l’ultima ragazza a scendere per me, me lo ricordo perché avevo chiamato e non volevo continuare, sono abituato a vedere tutto nero. Quando sono sceso dalle scale della redazione e ti ho vista, dal vivo, mi sono dato un pizzicotto, e mi sono detto vabbè vediamo cosa mi dice” ha detto Matteo iniziando il discorso della sua scelta.

Matteo ha scelto Valeria: emozioni nella scelta di Uomini e Donne

“Quello che mi hai detto e come, mi ha trapassato e mi è arrivato subito. Non era scontato che una persona arrivasse nel mio percorso disastroso, è sempre stata una escalation di momenti belli” ha continuato Matteo molto emozionato e commosso. E ancora: ” Mi ricordo dopo il primo bacio, arrivato a casa, mi hai ricordato proprio i 16 anni sul letto lì a sorridere, il giorno dopo ho iniziato un libro, un nuovo libro “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, dietro c’è questa prefazione di Citati che dice che chi è pesante non può fare a meno di innamorarsi perdutamente di chi è leggero. Il giorno dopo quando abbiamo fatto la nostra ultima esterna, io sono andato a casa, mi sono detto devo capire come mi sento, perché quel bacio mi ha dato tanto.” E poi ha concluso: ” Quello che ho capito è che non sarei più riuscito a trovare un’altra ragazza e che la mia scelta se lo vuoi sei tu.” Poi ha donato una collana speciale a Valeria anche se non è riuscito subito a metterla al collo della ragazza. Valeria ha detto si e i due si sono lasciati andare a un bacio pieno di emozioni.

Tante lacrime in studio, anche quelle di Gemma, entrata proprio per salutare Matteo e per dargli la sua benedizione. Così tante lacrime che Tina non si è trattenuta e ha commentato: “Non è un funerale, è una scelta”.