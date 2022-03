Tina Cipollari demolisce Federica dopo la mancata scelta: “Ha fatto bene, sei un macigno”

Tina Cipollari ha regalato uno dei suoi classici show nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 31 marzo 2022. Nel suo mirino questa volta, non una dama del trono over ma Federica. La ragazza non è stata scelta da Matteo che le ha preferito Valeria, nonostante una conoscenza molto più breve e un percorso sicuramente diverso. Federica non ha gradito ovviamente quelle che sono state le parole di Matteo, tanto da non volerlo neppure salutare e prima di congedarsi, ha fatto notare che il tronista si è comportato male con lei e che oggi, lo reputa una persona molto immatura. Sapeva molto bene che non sarebbe stata la sua scelta ma è delusa e amareggiata per quello che Matteo ha fatto, soprattutto dopo che è andato a Caserta a riprenderla, quando lei comunque aveva lasciato il programma di Canale 5.

Le parole di Federica, non sono state apprezzate da Tina Cipollari che ha sbottato, come si dice in questi casi. “Sono stata zitta fino a questo momento ma non ci sto” ha detto la Cipollari che non ha apprezzato le parole che Federica ha riservato a Matteo nel post scelta. “Dici di essere matura, bhè non lo sei e non ti stai comportando come tale” ha detto la Cipollari parlando con Federica. Tra le due a quanto pare, non c’è stata mai reciproca simpatia ma oggi Tina non ha proprio gradito le parole che la corteggiatrice ha riservato a Matteo. Troppo facile adesso criticare, eppure era seduta su quella sedia rossa, se pensa davvero quello che ha detto, perchè non lasciare il percorso?

Federica delusa da Matteo: Tina l’attacca dopo le offese al tronista

Tina quindi ha voluto far notare che Matteo ha fatto bene a non sceglierla e ha detto che è stata sempre pesante, che è un macigno e che questo è il degno finale del trono del Ranieri.

Tra le due come si vede nel video che vi proponiamo sono state scintille, nonostante Maria abbia invitato Tina a non scagliarsi contro Federica. Ma la Cipollari ha preso le difese di Matteo e proprio non ha gradito il modo di fare di Federica.