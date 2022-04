A Uomini e Donne un clamoroso ritorno: il cavaliere che potrebbe cambiare le carte in tavola

E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne e no, non dovrebbe essere un pesce di aprile anche se ci limitiamo a riportare le tante indiscrezioni che sono trapelate sui social. Sembra che nell’ultima registrazione del programma di Maria de Filippi, ci sia stato spazio per un grande ritorno. Ci spiace perchè si tratta solo delle puntate finali e forse invece la sua presenza avrebbe portato più dinamiche in un trono over che si era fatto parecchio moscetto che però si è riacceso negli ultimi giorni. Ma chi è questo cavaliere che sarebbe appunto tornato nello studio di Uomini e Donne, destando non poche emozioni e non solo? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi!

A Uomini e Donne il ritorno di Riccardo Guarnieri

Stando appunto alle anticipazioni che circolano sul web ( che potrebbero anche esser state influenzate ieri dalle tante news fake a causa del pesce di aprile), nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, avrebbe fatto ritorno Riccardo Guarnieri. Un ritorno che sembra una sorta di bomba a orologeria, visto che Ida Platano, ha appena interrotto la sua conoscenza con Alessandro. E possiamo sicuramente dire che alla parrucchiera di Brescia, il tarantino non le è affatto indifferente; immaginiamo che si creeranno delle dinamiche parecchio interessanti.

Nulla invece sappiamo sul ritorno di Riccardo: ha già puntato una dama in particolare oppure è tornato come protagonista del trono over di Uomini e Donne dopo un annetto di assenza? Lo scorso anno aveva lasciato il programma con Roberta ma le cose tra di loro non erano andate bene e la relazione era durata molto poco. Sarà più fortunato la terza volta? Come si suol dire, non c’è due senza tre! Ma sarà davvero interessante osservare la reazione di Ida al ritorno del suo ex…