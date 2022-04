Le dolcissime parole di Maria de Filippi dopo la morte di Piero: “Ti voglio bene, te ne vorrò per sempre”

Non poteva mancare il dolce ricordo di Maria de Filippi. Pochi minuti dopo la notizia della morte di Piero, storico assistente di studio di tutti i programmi della conduttrice Mediaset, Maria ha usato i social dei suoi programmi, come fa sempre, per far arrivare il suo messaggio. Le parole della conduttrice sono piene d’amore: hanno lavorato per oltre 20 anni insieme, fianco a fianco. Un rapporto pieno di fiducia e stima, come si evince dalle parole della conduttrice che ha trovato in Piero un vero e proprio pilastro. C’era sempre ma soprattutto faceva un grandissimo lavoro che noi da casa, non sempre vedevamo ma era fondamentale per tutti i programmi e per la buona riuscita di essi.

Le dolcissime parole di Maria per Piero storico assistente di studio di Canale 5

Le parole di Maria dai social: “Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta.“E poi: “Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti.“

Parole piene di affetto quelle della conduttrice di Canale 5: “E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria.”