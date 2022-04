Lutto a Mediaset: addio a Piero, amato assistente di studio dei programmi di Maria de Filippi

E’ arrivata pochissimi minuti fa la notizia confermata poi da tutte le persone che hanno lavorato fianco a fianco a Piero e che sentiranno certamente la sua mancanza. Purtroppo è morto Piero, mitico assistente di studio di tutti i programmi di Maria de Filippi. Lo abbiamo visto migliaia di volte entrare nello studio di Uomini e Donne e spostare le sedie, dirigere il via vai di dame e cavalieri nel dietro le quinte, prestare assistenza davvero a tutti, in diverse occasioni, dai bicchieri di acqua al resto. Ma questo era solo il poco che vedevamo davanti alle telecamere perchè il lavoro di Piero era molto molto altro, un impegno ventennale per l’amatissimo assistente di studio, venuto a mancare, in queste ore. Tra i primi a salutare Piero Sonaglia sui social, Betty Soldati, capo ufficio stampa di Maria de Filippi e poi anche Gerry Scotti. Piero era anche uno dei protagonisti di Tu si que vales, nel momento della scuderia di Gerry. Era lui che guidava il furgoncino tanto amato dal pubblico.

Nell’ultimo mese, molti spettatori seguendo Uomini e Donne, il programma nel quale si vedeva più spesso, si erano resi conto che al posto di Piero c’erano dei nuovi assistenti di studio. E la motivazione oggi è più chiara.

Addio a Piero amatissimo assistente di studio Mediaset

Piero era da sempre fondamentale per la buona riuscita di tutti i programmi di Maria, da Tu si que vales a Uomini e Donne, passando per Amici. Tra i primi a dare la notizia, il regista Roberto Cenci, provato dalla morte dell’uomo. E poi anche Gerry Scotti ha speso dolci parole per Piero: “Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare “Pierooooooooo” perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca.”