Dayane Mello stufa di Alex Belli sbotta, Soleil approva

Poteva mancare una capatina anche a La pupa e il secchione show per il man, ormai sempre più volto Mediaset? Assolutamente no. Ieri, nella puntata de La pupa e il secchione del 5 aprile, Alex Belli è stato protagonista dello show, cosa che non è stata apprezzata da Dayane Mello, una delle migliori amiche di Soleil Sorge. Non è la prima volta che la brasiliana commenta in modo negativo quello che è stato il comportamento del Belli verso Soleil e non solo. Ed è successo anche ieri.

Come saprete, se amate il format di Barbara d’Urso, esiste anche un programma che va in onda in streaming, La Pupa Party che vede proprio la Mello tra i protagonisti. Quando ieri si è ritrovata a dover commentare l’ingresso in villa di Alex Belli, non si è risparmiata, anzi.

L’affondo di Dayane Mello contro Alex Belli: le sue parole

La Mello, che aveva già accusato l’attore di aver usato Soleil e la storia con lei, solo per diventare un personaggio al GF VIP e in cerca di visibilità, ieri non si è trattenuta e ha commentato: “Sono indignata per il comportamento di una persona che, in nome della fama nascondono la verità. “

Non si è tenuta il cecio in bocca, anzi. Ha commentato così: “Questi soggetti usano le persone per arrivare alla fama. Allora perché non parli della realtà? Prova ad essere più trasparente, sii libero invece di vivere nel mondo delle bugie. Essere liberi è avere la libertà di essere sé stessi, di poter vivere la vita come meglio si crede. Non è giusto utilizzare le persone per ottenere qualcosa!”. Parole che sono state apprezzate anche da Soleil Sorge che a quanto pare, una volta finita l’avventura nella casa, si è resa conto che quella che credeva essere una amicizia artistica, una chimica speciale, forse era solo una grande sola.

In precedenza la Mello, parlando di Alex aveva detto: “Delia e il marito vogliono cavalcare l’onda di successo della mia amica. Poi fidatevi di me che io li conosco e so cosa piace fare a loro due. Noi di questo mondo dello spettacolo lo sappiamo. E poi con questa storia dell’amore libero mi stanno copiando. Tutti mi vogliono copiare e imitare.”