L’ex di Gemma Galgani ha rischiato la vita: il forte racconto sul Magazine di U&D

E’ un racconto molto forte quello che Costabile, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha fatto al magazine del programma di Canale 5. Costabile è stato uno dei protagonisti del trono, corteggiatore molto apprezzato da Gemma Galgani. I due sognavano viaggi insieme in giro per l’Europa ma la Galgani non aveva neppure avuto modo di fare i bagagli per l’Egitto, che la storia era finita. Oggi però di Costabile si parla a causa dei suoi problemi di salute. Il cavaliere infatti ha raccontato alla rivista del programma di Canale 5, di un momento drammatico che ha vissuto. E’ arrivato in ospedale con un infarto in corso e paradossalmente, questo gli ha salvato la vita visto che, una volta approfondita la situazione, è stata scoperta una situazione compromessa. Costabile racconta che ha subito un intervento e che ha avuto bisogno di 4 bypass.

Uomini e Donne: Costabile racconta il suo momento più difficile

Il cavaliere quindi si è trovato a vivere una situazione difficile e ha passato molto tempo in ospedale, dove ha subito ben due interventi chirurgici importanti. Tra l’altro Costabile aveva anche vissuto un forte lutto, la morte di sua sorella e per lui questi mesi, sono stati quindi molto complicati.

Parlando di Gemma Galgani, Costabile rivela che quando è finita la loro frequentazione, non c’è stato nessun contatto. I due infatti, dopo l’addio al programma del cavaliere, non si sono più sentiti. Un capitolo definitivamente chiuso. Tra i due sembrava esser sbocciato un grande amore e invece era solo un calesse!

Facciamo i nostri migliori auguri a Costabile per un recupero rapido!