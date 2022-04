Barù stanco delle domande su Jessica: “Voglio mettere fine a questa storia”

Barù torna a Verissimo e in coppia con Davide Silvestri mentre molti volevano entrasse in studio con Jessica Selassiè. Il legame con tra i due ex gieffini, Davide e Barù, è ancora più stretto, ricordano i primi giorni insieme nella casa, risate su risate mentre sottolineano la loro amicizia. Su Jessica invece non hanno molto da dire, Barù è stanco delle tante domande sulla principessa e alla fine quasi esplode. “Non so quando la vedrò, forse in futuro” è una delle prime risposte del nipote di Costantino Della Gherardesca che poi aggiunge che non l’ha ancora vista e che l’ultima volta l’ha vista a Verissimo. Silvia Toffanin insiste perché riporta la curiosità di chi ha seguito il Grande Fratello vip e attendeva questa grande storia d’amore.

Barù e la storia mai esistita con Jessica Selassiè

“Non l’ho ancora vista, l’ultima volta che l’ho vista è stata qui”, ha detto Barù che un attimo dopo vede l’intervista di Jessica a Verissimo. E’ stufo, si vede, si trattiene e si vede. “Io le voglio bene, non sono innamorato, voglio mettere fine a questa storia che non è mai esistita” aggiunge che gli dispiace deludere il pubblico ma è così, tra lui e Jessica non c’è mai stato niente, non c’è niente ed evidentemente non ci sarà mai niente.

“Se mi innamoro lo faccio sapere alla persona con cui sto” è così che mette fine a tutte le domande. Più schietto di così Barù non può essere, con quest’ultima frase non si è rivolto solo ai fan e al pubblico di Verissimo ma anche a Jessica. Finirà davvero una volta per tutte questa storia mai esistita o Barù ascolterà in eterno la solita domanda?

Il rapporto con il collega di reality show invece procede alla grande e di Davide Silvestri parla molto volentieri.