Barù a Verissimo: “A Jessica credo sia già passata la cotta per me”

Nell’intervista di Barù a Verissimo Silvia Toffanin batte molto sul suo legame con Jessica Sellasiè. La conduttrice insiste, deve fare un po’ di fatica prima di ricevere una risposta un po’ più precisa. Meglio parlare prima delle origini di Barù: “Mio padre e mia madre mi hanno trasmesso la libertà di fregarmene degli altri, mia hanno insegnato il rispetto per la natura e altre cose normalissime. Io ho avuto un’infanzia bellissima, non mi posso lamentare”. L’ex gieffino vip racconta che un paio di volte si è innamorato: “Quando lo sono spero di essere una persona carina… una cosa che vorrei è avere un figlio, un paio di anni e sarò pronto” ma non ha una compagna. Jessica del GF Vip potrebbe essere quella giusta?

Barù parla di Jessica Sellasiè

Non ha mai avuto un’ideale di donna così come non ha mai avuto un vino preferito ma sa che deve essere simpatica e intelligente, può bastare.

“Lei è fantastica è una di quelle donne che fanno ridere ed è intelligente e si è dimostrata una persona bella, pura e pulita. C’è una grande amicizia ma di fisico non c’è stato niente, non si poteva fare nulla lì dentro ma non volevo fare nemmeno nulla. Ogni tanto mi dava un bacio ma niente di più. E’ una bella donna ma per il resto non ci conosciamo, ci dobbiamo conoscere fuori dal contesto di telecamere tutto il giorno. Mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei ma non ti voglio dire che sono innamorato, non lo so”.

“Credo che adesso non sia il momento di iniziare qualcosa e non voglio iniziare una storia romantica con nessuna. Siamo amici, magari lei in questi tre giorni di libertà avrà trovato altri uomini più interessanti di me, credo che le sia passata a Jessica la cotta per me” ed è con queste parole che Barù lascia senza altre domande la Toffanin. Che ci sia rimasto male?