Ida Platano riccia come J-Lo ma la somiglianza non convince il pubblico

Oggi Ida Platano ha sfoggiato un look totalmente diverso da quello che di solito la caratterizza. Una acconciatura diversa che ovviamente ha infiammato il pubblico sui social e non solo. Un piccolo “antipasto” c’era stato comunque qualche giorno fa quando la Platano aveva mostrato sui social, lo scatto con i capelli ricci. Una foto che secondo qualcuno, ricordava la bellissima Jennifer Lopez. Ma c’è davvero questa somiglianza tra Ida e l’attrice sudamericana? A giudicare dai pareri del pubblico che ha seguito la puntata odierna di Uomini e Donne, potremmo dire di no. Decisamente più apprezzata la versione liscia di Ida ma chiaramente, se lei si sentiva bene con questo nuovo look, con un capriccio per ogni riccio, ha fatto benissimo a sfoderare questa acconciatura che a quanto pare ha colpito anche Riccardo, visto che non ha perso occasione per ballare con lei.

E’ stata la stessa Ida a ricordare sui social, quello che è importante, con queste parole: “I CAPELLI vi piacciono lisci o ricci ? L’importante è piacersi e non piacere.” I fan della Platano si sono divisi: c’è chi ha sottolineato che è sempre bella, chi ha fatto notare che liscia sta decisamente meglio e chi la vede benissimo invece con questi ricci ( per altri sembra aver preso la scossa).

Ida Platano e Riccardo: c’è ancora qualcosa?

Look a parte, il pubblico di Uomini e Donne non riesce proprio a perdonare a Ida e a Riccardo questa vicinanza. I fan del programma di Canale 5, è inutile dirlo, continuano a sentirsi presi in giro per quello che vedono e credono che Ida e Riccardo siano d’accordo. Sottolineando tra l’altro, come la Platano non sfoggiasse un sorriso a 50 denti da mesi e che con il ritorno del Guarnieri invece, ha ritrovato tutta la voglia di ridere e di pensare positivo. Il pubblico però non gradisce questa situazione: se davvero Ida e Riccardo hanno capito di essere in qualche modo legati, dovrebbero provarci fuori e non andare avanti in questa situazione…